M. Djerad annonce que le Gouvernement prépare son plan d’action : Prendre en charge les préoccupations des citoyens

Mise en route des fondements d’une Algérie nouvelle et concrétisation des engagements du président

Dialogue et concertationavec les acteurs politiques, sociaux et économiques

Appel aux partenaires sociaux à prendre part aux échanges qui seront lancés incessamment.

Le Gouvernement s’attelle à l’élaboration d’un plan d’action afin de mettre en œuvre les mesures pour prendre en charge les principales préoccupations et les différentes attentes des citoyens, en insistant plus particulièrement sur l’urgence du volet social, a déclaré hier le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, dans une déclaration à l’APS. Face aux perturbations sociales qui touchent différents secteurs d’activité économique et de service public, le Premier ministre a indiqué avoir reçu, ainsi que les membres du Gouvernement, lors de la réunion du Conseil des ministres tenue dimanche, «les orientations et directives du président de la République, qui a souhaité que les priorités des premières démarches du Gouvernement soient axées sur la concrétisation de l’ensemble des engagements de son programme, en insistant sur l’urgence du volet social». «Dans ce domaine, les objectifs sont multiples et visent l’amélioration des conditions de vie des citoyens, la préservation de leur pouvoir d’achat et la réalisation d’un programme ambitieux de logements», a-t-il souligné.

Le Premier ministre a affirmé que le Gouvernement «s’attelle d’ores et déjà à l’élaboration d’un plan d’action qui lui permettra de mettre en œuvre les mesures de nature à prendre en charge les principales préoccupations et les différentes attentes des citoyens». Dans ce contexte particulier et avant même de présenter le plan d’action en cours d’élaboration devant le Parlement, le Gouvernement «entend entamer une nouvelle ère basée sur le dialogue et la concertation avec l’ensemble des acteurs politiques, sociaux et économiques, dans un esprit de participation et de partenariat», a-t-il précisé.

Dans cet esprit, note le Premier ministre, le Gouvernement «fait appel aux partenaires sociaux pour prendre part aux échanges qui seront lancés incessamment par tous les secteurs d’activités, afin de réunir les conditions optimales pour la mise en route des fondements d’une Algérie nouvelle et la concrétisation, jour après jour, des engagements pris par le président de la République et dont le Gouvernement s’attelle à mettre en place les instruments nécessaires». «Il reste entendu que la mise en route de cet immense projet nécessite des délais raisonnables pour sa mise en œuvre et un climat apaisé, empreint de sagesse et de grande lucidité», a relevé M. Djerad, ajoutant que pour ce faire, «la contribution et l’implication des partenaires sociaux, sans aucune exclusive, est nécessaire et déterminante, plus particulièrement dans le secteur de l’éducation nationale, qui mérite une réelle prise en charge des difficultés du secteur dans son ensemble».

Le Premier ministre a souligné l’engagement du Gouvernement à «faire preuve d’une écoute attentive aux aspirations sociales portées par les partenaires sociaux et de rétablir la confiance, en étant rassuré du degré de maturité dont ils ont fait preuve jusqu’à présent face à la situation vécue par notre pays». M. Djerad a réitéré, par la même occasion, la disponibilité et l’engagement du Gouvernement à «entreprendre une démarche commune, sereine et déterminée».