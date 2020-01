Musée Ahmed Zabana d’Oran : Hausse du nombre de visiteurs étrangers

Le musée public national «chahid Ahmed Zabana» a enregistré une hausse sensible du nombre de visiteurs étrangers en 2019, a-t-on appris hier auprès de cet établissement culturel. Ainsi, le musée avait accueilli l'an dernier 575 visiteurs de nationalités française, chinoise, italienne et allemande contre 485 en 2018, a indiqué la chargée de l’information de cette structure culturelle qui est l’unique établissement aux multiples spécialités au niveau national.

Les visiteurs ont accordé un grand intérêt aux collections muséales conservées dans les différentes sections du musée Ahmed-Zabana dont celle des Beaux-arts aux cimaises garnies de toiles signés par des peintres orientalistes, a fait savoir Leïla Boutaleb.

Par ailleurs, le musée a enregistré une hausse de jeunes visiteurs notamment 16.915 enfants en 2019 contre 15.908 en 2018, surtout au pavillon des sciences naturelles qui conserve des animaux rares attirant les scolarisés.

Cette affluence est justifiée notamment par l’entrée gratuite pour les enfants, surtout que la muséologie est introduite au programme scolaire de 5e année du premier palier, d’où l’intérêt des élèves à visiter ce musée à caractère éducatif. Pour enrichir les connaissances des élèves, renforcer la relation du musée avec l’école, la circonscription de recherche relevant de ce musée a élaboré des dépliants sur l’histoire et les objets du musée à distribuer aux jeunes visiteurs. Le musée Ahmed-Zabana avait accueilli en 2019 quelque 53.202 visiteurs.