Sétif : 10.000 logements seront remis cette année

«L’année 2020 sera celle du logement par excellence et se traduira par la remise de 10.000 unités» a annoncé le wali, Mohamed Belkateb, à l’issue de la visite de quatre grands chantiers du logements dans les communes de Sétif et Ouled Saber. Une visite d’autant plus importante qu’elle concerne plus de 12.000 logements AADL, LPA et LPL dont la réalisation arrive pratiquement à son terme et n’en est pour certains qu’au stade de la voirie et réseaux divers, même si sur certains chantiers le retard accusé est essentiellement lié à ces raccordements qui sont désormais à un stade avancé. Un constat qui, s’il permettra au wali de féliciter certains entrepreneurs pour les efforts consentis et surtout le respect des échéances fixées, s’est traduit par des interventions rigoureuses à l’encontre des opérateurs défaillants qui ont fait l’objet de décisions fermes allant jusqu'à la résiliation et le transfert de deux projets détenus par des promoteurs privés vers des entreprises publiques. Sur chaque chantier qu’il inspectera, le wali s’entretiendra longuement avec les acquéreurs des logements LPA notamment et sera donc sans concession à l’endroit des parties défaillantes, promettant de revenir tous les 15 jours et régulièrement sur chaque chantier pour s’enquérir de l’état d’exécution des décisions prises à l’effet d’aller vers la livraison rapide de ces logements avec toutes les commodités nécessaires. En parcourant ces quatre grands chantiers qui s’apparentent en fait à des centres satellites à la périphérie de la ville, le wali se rendra d’abord sur le pôle urbain de Tiner avec 7.600 logements AADL dont 1.800 sont déjà achevés et le reste connaît un taux variant entre 50 et 80%. Il s’informera d’abord sur la couverture financière de ce projet et ordonnera une étude d’aménagement global du site pour éviter les erreurs commises sur le site de Bir N’sa. Il insistera sur la nécessité de mettre en place un planning d’interventions et s’informera des différents équipements prévus sur ce pôle qui accueillera quelque 30.000 habitants. Sur le pôle de Bir N’Sa, avec 3.000 logements du même type, dont 2.200 pratiquement achevés, le wali prendra également connaissance de l’avancement satisfaisant des travaux sur deux îlots de 325 autres logements et écoutera longuement les citoyens qui lui feront part de malfaçons sur ces logements. Mohamed Belkateb soulignera que la réglementation sera appliquée et ordonnera une expertise. La visite du site de Abid Ali où sont implantés 31 promoteurs pour la réalisation de 1.590 logements LPA, dont 870 déjà achevés, sera également marquée par des décisions fermes du wali face à cette diversité de promoteurs et au contexte juridique liant les parties contractantes. La visite s’achèvera par le site des 1.100 logements LPL dont les bénéficiaires ont assisté récemment à l’imposante cérémonie de positionnement.

F. Zoghbi