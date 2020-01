Justice : Plus de 230 postes budgétaires ouverts

L’annonce faite par la direction générale des ressources humaines relevant du ministère de la Justice a été, à cet effet, publiée sur les colonnes d’El Moudjahid sous forme d’insertion publicitaire.

Ce recrutement a pour but de renforcer les effectifs du département de Zeghmati dans différents grades dont les greffiers divisionnaires, les secrétaires greffiers, les commis greffier ainsi que les agents du greffe.

Pour les greffiers divisionnaires, quelque 161 postes sont ouverts au niveau des différentes wilayas du pays. Une licence en sciences juridiques et administratives ainsi qu’une formation spécialisée pendant une année sont exigées pour pouvoir participer au concours sur titre.

34 autres postes sont ouverts au niveau national pour le grade de secrétaire greffier. Un diplôme du baccalauréat ou titre reconnu équivalent et une formation spécialisée de deux ans sont demandés pour accéder à ce grade. Pour postuler aux 27 postes de commis greffiers offerts, il est exigé un niveau de troisième année secondaire, une attestation en informatique ou attestation en bureautique et une formation durant plus de trois mois. Quant aux dix postes d’agent de greffe, les conditions du concours portent sur la nécessité de posséder un certificat de scolarité justifiant le niveau de troisième année secondaire et une formation préparatoire de trois mois.

Outre la fiche d'information remplie par le candidat (retirée des sites électroniques du ministère de la Justice ou de la direction générale de la fonction publique), le dossier de candidature de ces concours de recrutement doit comporter plusieurs documents dont une demande manuscrite, une copie de la pièce d’identité nationale (carte nationale, permis de conduire ou passeport), une copie conforme du diplôme ou du titre reconnu équivalent de la qualification exigé et une copie conforme des relevés de notes du cursus du candidat. En ce qui concerne le certificat de résidence, le candidat doit obligatoirement résider dans la juridiction où les postes budgétaires ont été ouverts. Les dossiers de candidature doivent être déposés au niveau des cours de justice de lieu de résidence du candidat dans un délai de 15 jours à partir de la date de la première publication de l’avis, soit avant le 15 janvier prochain.



La DGSN lance un concours de recrutement de lieutenants de police



De son côté, la DGSN n’est pas en reste et renforce, comme chaque année, ses capacités humaines en lançant une opération de recrutement qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan mis en place en 2019 qui a débuté depuis dimanche dernier. Il s’agit d’un concours de recrutement et de formation, sur titres, des officiers de police hommes. La Direction générale de la sûreté nationale a défini sur sa page facebook les conditions d’accès à ce concours sans pour autant révéler le nombre des postes à pourvoir. Ainsi, le candidat doit être âgé entre 22 et 25 ans le jour du concours et titulaire d’une licence ou ingéniorat d’Etat ou d’un titre équivalent. Il doit, aussi, jouir de la nationalité algérienne et de tous ses droits civiques et être en situation régulière vis-à-vis des obligations du service national.

Concernant le dossier à fournir, ce dernier doit comporter une demande manuscrite, une copie de la pièce d’identité, une copie du diplôme exigé annexé du relevé de notes du cursus scolaire et enfin une fiche de renseignement dûment remplie par le candidat (disponible sur le site officiel de la DGSN). Le dépôt des dossiers de candidature relatifs au concours de recrutement se fera au niveau des bureaux de formation relevant des sûretés de wilaya et de daïra réparties sur tout le territoire national. En outre, la DGSN a mis à la disposition des candidats son site électronique et ses deux pages sur les réseaux sociaux, pour consulter les conditions d'accès et imprimer le formulaire de participation (www.algeriepolice.dz et Facebook.com/algeriepolice.dz).

Sarah Benali Cherif