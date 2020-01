Université de Bordj Bou Arreridj : Créer des micro-entreprises

La wilaya de Bordj Bou Arreridj qui a connu une dynamique certaine en matière d’investissement économique traduite par la création d’un nombre important d’entreprises.

Le dispositif d’aide à l’emploi n’a pas été absent de cette dynamique qui a permis à la wilaya de satisfaire ses besoins et même couvrir ceux du marché national. L’agence locale de soutien à l’emploi de jeunes, ANSEJ, a enregistré la création de 5525 de projets depuis son installation dans la wilaya. Ces projets qui se sont traduits par la mise sur place d’un tissu conséquent de micro-entreprises, ont permis de créer 15.000 emplois. 8 % des promoteurs de ces projets sont des universitaires.

Cette situation qui n’a pas favorisé l’emploi des membres de cette catégorie a également influé négativement le niveau d’encadrement de ces micro-entreprises. Pour améliorer cet encadrement et surtout orienter le dispositif vers les la création des start-up et la prise en charge des besoins dans les domaines du numérique en particulier et les technologies de l’information et de la communication dont le secteur industriel a besoin, les services de l’ANSEJ ont lancé une campagne pour pousser les universitaires à se diriger vers les micro-entreprises. Une maison de l’entreprenariat a même été créée à l’université Bachir-Ibrahimi de Bordj Bou Arreridj. Un taux de 30 à 40 % de participation de cette catégorie dans l’adoption des dossiers à traiter, est visé par direction de l’ANSEJ de la wilaya de Bordj Bou Arreridj. Les diplômés de la formation professionnelle ont par contre été très présents avec un taux de 22 % du total des projets lancés.

F. D.