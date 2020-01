Formation professionnelle à Constantine : 3.356 postes pour la session de février

Un total de 3.356 postes pédagogiques est proposé dans le cadre de la Formation et de l’Enseignement professionnels à Constantine pour la seconde session de l’année, qui débutera le mois prochain.

Répartis à travers une quinzaine de filières, 552d’entre lesdits postes, soit le nombre le plus élevé, sont réservés à celle des Textiles Habillement-Confection, qui connait un engouement de la part des aspirants apprentis ces dernières années, de même que celles des Techniques administratives et de gestion, qui vient en deuxième position avec 490 postes, et celle de l’Hôtellerie-Restauration-Tourisme, avec 362 postes et une petite nouveauté pour cette session, l’intégration de la formation de guide touristique local pour la première fois à Constantine, ville à fort potentiel touristique, et laquelle devra enregistrer, selon les prévisions de la directrice locale du secteur, Mme Rahima Zenati, un nombre de demandes record.

Concernant les autres postes, ils sont consacrés aux filières des Métiers de services (351), de l’Électricité-Électronique-Énergétique(274), de l’Informatique-Numérique-Télécommunications (270), de la Construction métallique (241), du Bâtiment et Travaux publics (197), de l’Artisanat traditionnel (162), de la Construction mécanique et sidérurgique (134), de l’Agriculture (124), de la Mécanique moteurs engins (107), du Bois et ameublement (53), des Techniques audiovisuelles (35), et enfin des Arts et industries graphiques (30). Le secteur de la formation professionnelle dispose, dans la wilaya de Constantine, de 18 centres de formation professionnelle et d’apprentissage (CFPA), de 3 instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle (INSFP), d’un institut de formation professionnelle, ainsi que d’une annexe relevant de l’INSFP du Khroub, et d’un centre régional d’enseignement professionnel à distance.

I. B.