Pétrole : Le Brent à plus de 69 dollars

Les prix du pétrole progressaient hier en cours d'échanges européens, dans le sillage du bond de vendredi, portés par l'escalade des tensions au Moyen-Orient à la suite de l'assassinat par les Etats-Unis du général iranien Qassem Soleimani. Vers 10H40 GMT (11H40 à Alger), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mars valait 69,39 dollars à Londres, en hausse de 1,15% par rapport à la clôture de vendredi.

A New York, le baril américain de WTI pour février gagnait 0,92% à 63,62 dollars. «Les prix du pétrole sont en hausse lundi matin, le Brent ayant même dépassé ponctuellement les 70 dollars le baril sous la pression de la montée des tensions au Moyent-Orient», estiment les analystes. Ce seuil, franchi vers 1H10 GMT, n'avait plus été atteint par le Brent depuis les attaques contre des installations saoudiennes mi-septembre. Plus tard, dans la nuit, le WTI a frôlé les 65 dollars le baril (64,72 dollars à 3H40 GMT), un niveau record depuis le mois d'avril. Cette hausse soudaine a été provoquée vendredi par la mort à Bagdad du général iranien Qassem Soleimani, tué dans un raid américain, faisant craindre aux marchés une escalade dans la région et une perturbation de l'offre d'or noir dans le monde. Les prix du pétrole avaient alors bondi de plus de 4% peu après l'annonce dans la nuit de la mort du général et émissaire de la République islamique en Irak. Dimanche, le président des Etats-Unis Donald Trump a menacé l'Iran de représailles majeures et l'Irak de sanctions après un vote du Parlement réclamant l'expulsion des troupes américaines de ce pays. Comme la veille, des roquettes se sont abattues près de l'ambassade américaine dans la Zone verte de Bagdad, sans faire de victimes, selon des témoins.

«La hausse des prix du pétrole suscite des inquiétudes concernant l'économie mondiale, déjà fragilisée par un secteur manufacturier faible et une demande des consommateurs qui ralentit», affirment les analystes.