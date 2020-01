Industrie automobile : Quel avenir pour Global Motors Industries ?

Global Motors Industries (GMI), groupe spécialisé dans le montage et la distribution automobile, a annoncé dans un communiqué la suspension de l’activité de son usine d’assemblage camions et bus de la marque sud-coréenne Hyundai, située dans la zone industrielle de la wilaya de Batna. Spécialisée dans le montage de camions et bus de la marque coréenne Hyundai, cette usine ne peut plus assurer son fonctionnement, car GMI n’a toujours pas reçu les autorisations d’importation des kits CKD/SKD, cela depuis déjà six mois. A noter que le président-directeur général du groupe GMI, Hassan Arbaoui, est en prison depuis plusieurs mois, ayant écopé de 6 années de prison ferme le 10 décembre 2019.

Le Groupe GMI indique, par ailleurs, que malgré cette situation, qui dure depuis six mois, «les postes d’emploi ont été maintenus et les employés ont reçu leurs salaires mensuellement». Le communiqué de GMI informe, d’un autre côté, que le groupe «aspire à obtenir les rapports techniques qui lui permettraient de reprendre son activité et reconduire ses employés». Il faut savoir qu’à Batna, Global Group et son partenaire Hyundai Motor Company étaient sur le point de réaliser la plus grande usine d’assemblage de véhicules lourds en Afrique, spécialisée dans la production de camions et bus, dont la capacité annoncée était de 20.000 unités et présentée comme «la troisième plus grande usine de la marque après celles de la Corée du Sud et de la Russie». Une infrastructure industrielle qui contribuerait à la création de pas moins de 5.000 postes d’emploi directs et indirects. Cette nouvelle usine, qui s’étend sur 80 hectares, devait adopter la politique de diversification des produits utilisés dans la fabrication automobile. L’usine de Global Motors produira plusieurs organes destinés à l’industrie automobile au profit d’autres marques déjà installées en Algérie, à travers les partenariats déjà lancés dans la sous-traitance automobile. Dans une déclaration à la presse, le directeur général de Global Group, Ayman Cheriet, a annoncé que tous les travailleurs qui ont été dans l’obligation de partir en congé forcé seront réintégrés à leur poste dès que le ministère de l’Industrie leur attribuera l’agrément pour redémarrer leur activité industrielle. Le même responsable a rassuré les travailleurs du complexe industriel de leur réintégration à leur poste de travail et que la direction n’a nullement pensé à leur licenciement, mais devait seulement les obliger à prendre un congé en raison de la situation qu'il traverse. Le directeur général de GMI a précisé que son groupe avait résisté, depuis août dernier, mais aujourd'hui, il ne peut plus continuer dans cette situation devenue étouffante en matière de finances, et le Groupe ne peut plus, notamment, assurer la rémunération de ses salariés. Le représentant de GMI a indiqué que la suspension des importations dans le domaine de l’industrie automobile avait affecté négativement les usines du groupe, ce qui avait entraîné la suspension de ses activités.

En ce qui concerne les ressources financières de Global Group, M. Cheriet a révélé qu’elles ont enregistré une baisse significative au cours des dernières années, à tel point que l’industriel ne pouvait plus assurer les salaires des travailleurs. Il est utile de rappeler que la crise qu’a traversé le pays et la lutte contre la corruption qui ont impacté l’industrie automobile en Algérie ont également ébranlé l’usine de montage du Groupe Sovac.

La crise s’est, cette fois-ci, répercutée fortement sur le fonctionnement de l’usine de montage du Groupe Sovac de Sidi-Khetab de Relizane. En effet, le géant mondial de l’automobile, l’allemand Volkswagen, a décidé de suspendre temporairement la production des modèles de ses marques en Algérie.

Mohamed Mendaci