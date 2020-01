Boulakhras, Pdg de Sonelgaz, à propos du recours à l’endettement extérieur : «Un mode complémentaire au financement local»

Le recours à l’endettement extérieur, qu’envisage Sonelgaz afin de couvrir ses besoins de financement du programme de développement à l’horizon 2025, est un «mode complémentaire au financement local, qui nous permettra de répondre à la demande nationale pour toutes nos activités», a déclaré, hier, M. Chaher Boulakhras en marge de la signature d’une convention-cadre avec le Holding public Algerian Chemical Specialities, pour acquérir différents produits de l'industrie chimique locale et réduire le recours aux importations.

Le premier responsable de Sonelgaz justifie le recours à l’emprunt international par la faiblesse de l’offre locale. «La place financière locale et les fonds propres ne répondent plus aux besoins du groupe». Sans donner le montant de l’emprunt à contracter, le premier responsable de Sonelgaz a affirmé qu’il s’agit d’une option en cours d’examen, et le dossier, une fois finalisé, sera soumis au gouvernement. Il a précisé que le recours à l’endettement extérieur devient une nécessité, expliquant que sur le plan économique, «nous traversons une période difficile depuis quelques années». Sur sa lancée, M. Boulakhras n'a pas manqué de souligner que le recours aux marchés financiers offre des avantages considérables, et permet de se financer à un taux d’intérêt ne dépassant pas les 3 % dans tous les cas de figure, et avec des échéances allant jusqu'à 15 ans. Dans une récente déclaration, M. Boulakhras avait indiqué que «nous sommes en train d'examiner des offres intéressantes à travers trois ou quatre alternatives (...) sans garanties souveraines. Ce sont des sommes importantes qui peuvent être mises à notre disposition et vont contribuer en partie à atténuer les besoins en termes de mobilisation de ressources financières, avec des conditions très abordables qui n'engagent pas l'Etat». A propos de la convention de 5 ans renouvelables signée hier, le Pdg de Sonelgaz indique qu’elle vise à trouver un meilleur rempart aux importations des biens et des services, tout en servant d'incubateur aux start-up, aux micro-entreprises et aux PME-PMI, à travers le tissu de sous-traitance. Les objectifs attendus sont nombreux. Il est également question de la promotion de la production nationale, la création de la valeur ajoutée localement ainsi que la sauvegarde et la création de nouveaux postes d'emploi. De son côté, Abdelghani Benbetka, P-dg du Groupe ACS, a fait savoir que l'objectif est de parvenir à couvrir 30% des contrats signés par Sonelgaz pour la fourniture d'équipements et de produits de base dans le secteur énergétique. A propos de l'intérêt de ce partenariat, l’orateur le situe dans «la promotion du produit national, la possibilité de faire connaître le produit industriel des filiales d'ACS, hisser le taux d'intégration économique et se passer définitivement de l'importation des produits industriels disponibles localement tout en créant des postes d'emploi». Interrogé sur les produits concernés par cette convention, M. Benbetka précise qu’il s’agit, entre autres, de produits issus du plastique, de la peinture, du papier et du verre. En marge de cette cérémonie, il a mis en avant la détermination de son groupe à trouver des opportunités d'export vers l'Afrique, voire l'Asie et l'Europe. Relevant la nécessité de développer l'industrie chimique en Algérie, il souligne que 99% des matières premières chimiques sont importées.

Fouad Irnatene