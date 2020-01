Naama : Deux équipes médicales mobiles pour les zones éloignées

Deux équipes médicales mobiles relevant del’établissement public de santé de proximité de la daïra d'Ain Sefra (sudde Naama) ont entamé, dimanche, des consultations au profit de lapopulation des zones déshéritées et éloignées réparties à travers lescommunes d'Ain Sefra et Tiout, a-t-on appris du directeur del’établissement organisateur, Djamil Mohamed.

L'initiative sanitaire, dont le lancement a été donné à "Djebel Mergad"et "El Ach" prés d'Ain Sefra, encadrée par un staff médical et paramédicaldont des sages femmes, vise notamment à rattraper le retard dans lavaccination des enfants des nomades, en plus de dispenser desauscultations, des examens et des analyses pour dépister des maladiesthoraciques, cutanées et autres chroniques, a-t-on souligné.

L’activité des équipes médicales, qui se poursuivra 10 jours durant, permettra de suivre l’état de santé des femmes enceintes en leurprodiguant des conseils pour préserver la santé de la maman et du nouveau-né ou les orienter en cas de danger pour effectuer des césariennesau niveau de l’ EPH d'Ain Sefra.

Cette opération permet aussi de fournir gratuitement des médicaments etdes produits pharmaceutiques aux malades dans le cadre d'une prise encharge sanitaire, surtout pour les personnes souffrant de haute tensionartérielle (HTA) et de diabète.