Bordj Bou-Arreridj : 11 asphyxiés sauvés par la protection civile

Les services de la Protection civile de la wilaya de Bordj Bou-Arreridj ont sauvé, hier, 11 personnes d’une mort certaine, asphyxiés par des gaz brulés. Les agents sont intervenus dans deux endroits différents du chef-lieu de wilaya .

Une première intervention d’abord à 2 heures 43 minutes pour venir en aide à 6 habitants de la cité Merad-Rabah située au centre ville agés de 4 à 48 ans, qui se sentaient mal après avoir inhalés des fumées qui se dégageaient de l’appareil de chauffage du domicile familial.

Ces derniers auraient pu succomber dans leur sommeil si ce n’était l’alerte donnée par un membre de la famille qui s’était rendu compte de l’air irrespirable qui enveloppait la maison .

Quatre heures plus tard, les agents de la Protection civile ont été au secours de 5 personnes résidant au lotissement Hannachi qui avaient également inhalé une quantité importante de gaz brulé et avaient perdu connaissance. Ces agents ont prodigué à ces derniers les soins nécessaires sur place avant de les transférer à l’hôpital de la ville .

Les services de la Protection civile qui attirent l’attention sur le danger des gaz brulés qui font beaucoup trop de victimes en cette période dans la wilaya ont appelé les habitants à aérer leurs maisons en plus du contrôle régulier de leurs équipements de chauffage.

