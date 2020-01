Batna : caravane de solidarité en faveur de 120 familles nécessiteuses

Une caravane de solidarité en faveur de 120 familles nécessiteuses résidant dans les zones éloignées de la daïra de Ras El Aioun, dans la wilaya de Batna, a été organisée samedi dernier à l’initiative de la direction locale des Affaires religieuses et des Wakfs.

L’opération a touché des familles dans le besoin recensées dans les villages et les mechtas des communes de Talkhamt, Gosbat, Ouled Sellam, Guigba, Rahbatet Ras El Aioun, a précisé à l’APS le directeur local de ce secteur,

Madani Bouceta. Cette action caritative, encadrée par le bureau Souboul El Kheirat relevant de la direction des Affaires religieuses, a porté sur la distribution de denrées alimentaires, couvertures, matelas, devêtements et des appareils de chauffage, a fait savoir la même source, soulignant que ces aides en nature transportées dans 5 camions ont été offertes par des bienfaiteurs.

L’opération représente la première campagne de solidarité de l’exercice 2020, a indiqué la même source, ajoutant que cette initiative est inscrite dans le cadre de la campagne annuelle intitulée «Pour un hiver chaud», dont le coup d’envoi de la 3e édition a été donné depuis la wilaya de Batna, au début du mois de décembre dernier en présence du ministre des Affaires religieuses et des Wakfs.

«Nous œuvrons à améliorer la prise en charge de cette frange de la société en faisant bénéficier cette année au moins 5.000 familles habitant dans les régions éloignées et enclavées des différentes localités de la wilaya», a affirmé la même source.