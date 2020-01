Environnement : élaboration d'un guide d’évaluation à El Tarf

Un guide d’appui à l’évaluation des bénéfices de la protection d’une aire protégée a été élaboré au profit des gestionnaires d’espaces naturels, des décideurs publics et d’acteurs privés souhaitant mobiliser les outils de l’économie environnementale en faveur de la protection des espaces naturels, a-t-on appris, samedi dernier, des services du Parc national d’El Kala (PNEK), wilaya d’El Tarf. «Ce guide fait suite à l’étude dédiée à l’évaluation de la valeur économique des services écosystémiques de la zone lacustre du parc national d’El Kala», a précisé la même source, ajoutant qu’il a pour but d’offrir aux différents acteurs, «les informations les plus pertinentes pour évaluerles services écosystémiques d’un espace naturel et les bénéfices associés à sa gestion ou sa protection». Faisant état d’une synthèse des principaux résultats et conclusions de l’étude en question, élaborée par des consultants internationaux à l’intention du grand public, la même source a également souligné que ce guide se veut «opérationnel» et tend à limiter les informations économiques théoriques superflues pour se concentrer sur des «informations plus pragmatiques». Ce document «offre des outils pratiques permettant de convaincre, justifier et encourager le soutien aux espaces naturels et plus particulièrement aux espaces protégés», a-t-on encore affirmé. Ce travail s’inscrit dans le cadre des multiples activités inscrites dans le cadre de la coopération algéro-allemande au titre du programme Gouvernance environnementale et biodiversité (GENBI), lancé il y a cinq ans en vue d’introduire en Algérie des instruments et des approches de gouvernance environnementale destinés à assurer la protection de l’environnement et la sauvegarde de la diversité biologique, a-t-on rappelé.