Mascara : Une bande de voleurs de câbles en cuivre démantelée

Les éléments de la Brigade de Police Judiciaire relevant de la 7e Sûreté urbaine de Mascara ont réussi à démanteler une bande de malfaiteurs, deux individus, âgés de 22 et 47 ans, spécialisés dans les vols de câbles en cuivre, lesquels avaient ciblé le stock d’un établissement public, et la récupération d’objets volés. Les faits remontent à la fin du mois de décembre dernier, lorsque la Brigade de police judiciaire de la 7e Sûreté urbaine avait reçu un appel du gardien d’un établissement public indiquant avoir pris en flagrant délit un individu venant de commettre un vol dans le stock de l’établissement, avant de prendre la fuite. Les éléments du service se sont rendus sur les lieux où ils ont retrouvé une échelle utilisée pour escalader le mur et pénétrer dans la cour de l’établissement après avoir dégradé une partie du grillage. A l’extérieur, des morceaux de câbles en cuivre ont été retrouvés. La description du suspect a permis son arrestation après des patrouilles effectuées aux alentours du lieu des faits. Ce dernier a été conduit ensuite au siège de la 7e Sûreté urbaine où il a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, en dévoilant l’identité de son complice âgé de 22 ans, arrêté à son tour. Les procédures d’enquête ont été accomplies et les suspects ont été présentés devant la justice qui a ordonné leur placement en détention.



… et 3034 appels enregistrés par la police



Les services de la Sûreté de wilaya de Mascara ont reçu 3.034 appels téléphoniques durant le mois de décembre dernier sur les numéros prévus à cet effet, selon un communiqué du chef de la cellule de la communication et des relations publiques de la Sûreté de wilaya, lequel a indiqué que ce grand nombre d’appels est du à la confiance du citoyen accordé aux services de police notamment en matière d’efficacité et la prise en charge des préoccupations du citoyen. Parmi ces appels on compte 434 demandes d’intervention et de secours, 37 appels de signalement des accidents de la circulation, 127 demandes de renseignement et d’orientation et 2.473 autres demandes diverses. Le «15.48 » a reçu 649 appels durant le mois écoulé, s’agissant en majorité de demandes d’intervention et de secours au nombre de 387, 134 autres demandes, 32 appels pour signaler des accidents de la circulation et 96 demandes de renseignements et d’orientations.

Le chef de la cellule de la communication et de la presse de la Sûreté de wilaya de Mascara a mis l’accent sur l’importance de ces appels dans le traitement d’un grand nombre d’affaires permettant d’arrêter les suspects et surtout de sauver la vie des citoyens. Il a aussi affirmé que les numéros sont gratuits, joignables 24h/24 même sans disposer de crédit d’appel.

A. Ghomchi