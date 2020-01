Bibliothèque principale publique de Skikda : Aménagement d’un pavillon pour les non-voyants

«Ce pavillon consacré aux non-voyants, comprend 50 places et proposera prochainement des places supplémentaires», a indiqué à l’APS, Abdelaziz Bouhebila, en marge de la journée mondiale du Braille, célébrée annuellement le 4 janvier, détaillant que ce pavillon propose 248 ouvrages en braille, en culture, mathématiques, économie, langues étrangères et religion.

Une exposition organisée au hall de la bibliothèque principale publiqueinvite les visiteurs à se familiariser avec les livres et les équipements en braille à l’occasion de cette journée et une conférence sur l'histoire du braille et les techniques d'écriture et de lecture pour les non-voyantsa été proposée dans le cadre du programme de la célébration de la journée mondiale du Braille.