Riche programme de célébration de Yennayer 2970 à Tizi-Ouzou : Une fête de consolidation de l’identité nationale

La direction de la Culture de Tizi-Ouzou a concocté un riche programme de célébration du nouvel an amazigh, Yennayer 2970, décrété journée nationale chômée et payée depuis trois ans déjà. «Yennayer : substance patrimoniale et consolidation identitaire «, est le slogan sous lequel seront organisées les diverses festivités de célébration de cette fête nationale ancestrale et commune aux populations de l’Afrique du Nord.

Plusieurs établissements culturels et associations de divers horizons se sont associés à l’organisation des festivités de célébration de Yennayer 2970. Comme de coutume, la direction de la Culture de Tizi-Ouzou veut faire de cette journée un moment de joie et de liesse populaire, notamment avec l’introduction du tamazight comme langue nationale et officielle dans la première loi du pays et la journée du Yennayer comme fête nationale chômée et payée dans la nomenclature des fêtes nationales. Le Théâtre régional Kateb-Yacine, la Maison de la culture Mouloud-Mammeri et son annexe d’Azazga, la bibliothèque principale de lecture publique de la ville de Tizi-Ouzou, la maison de culture Matoub Lounes d’Ain El Hammam sont, entre autres sites choisis, là pour accueillir et célébrer avec faste, joie et dans la communion et l’union cette fête de Yennayer, symbole de la fécondité et de l’abondance dans l’imaginaire populaire des populations de l’antique Numidie. Le coup d’envoi de ce programme de célébration qui s’étalera sur dix jours a été donné, samedi dernier, à partir de la Maison de la culture Mouloud Mammeri où se tiennent différentes expositions inhérentes au patrimoine culturel de la région, des conférences thématiques, des projections de films-documentaires. Aujourd’hui, l’ouverture du traditionnel marché de Yennayer est attendu avec impatience, où seront exposés et proposés à la vente plusieurs produits de l’artisanat, à savoir des tapisseries, poteries, vanneries, costumes traditionnels, bijoux et autres objets traditionnels. Il y aura aussi des produits du terroir tels que de l’huile d’olives, du miel, des figues sèches, des légumes secs et plantes médicinales. Le patrimoine culturel national y sera également présent avec la participation des musées nationaux, des musées d’arts et traditions populaires d’Alger, le Bardo d’Alger et les directions de Culture des wilayas de Béjaia, El Bayadh, Ghardaia, Batna, Bordj Bou-Arreridj. Des stands seront également réservés aux livres avec la participation des partenaires institutionnels, à savoir le département de langue et culture amazighes de l’UMMTO, la Bibliothèque nationale, le HCA, CNRPAH, CRSC d’Oran et des maisons d’édition, notamment l’ANEP. Le programme de célébration de cette journée nationale comporte aussi une exposition des arts plastiques, des récitals poétiques, des ateliers de formation, une démonstration et préparation

d’Imensin Yennayer avec une association au profit des enfants et des spectacles artistiques qu’animeront plusieurs chanteurs. Comme à chaque célébration, des «waâda» (couscous au poulet) de Yennayer auxquelles sont conviés tous les participants aux différentes festivités de célébration de cette fête nationale sont organisées à travers plusieurs localités de la wilaya par les comités de villages et différentes associations en collaboration avec les collectivités locales. Yennayer est le jour de l’an amazigh célébré dans la communion par l’ensemble du peuple algérien, correspond, selon des historiens et chercheurs à la victoire du roi berbère Chachnaq sur le Pharaon Ramsès III, en (950 av. JC). Selon cette version, Chachnaq qui est monté sur le trône va fonder la 22e dynastie égyptienne qui régnera sur le pays des Pharaons, l’actuelle Egypte, pendant deux siècles. Yennayer marque également le début de l'année agraire chez les Amazighs d'Afrique du nord et célèbre les traditions qui symbolisent la fertilité.

Bel Adrar