Grand angle : Premières conséquences

Aux Etats-Unis, les langues se délient et elles soutiennent que le président Trump a ordonné de neutraliser Qassem Soleimani malgré les rapports du Renseignement qui affirment que le général iranien ne représentait aucune menace particulière pour les Américains. Selon ces sources, le 30 décembre, jour où le raid dans lequel a été tué le chef de la Force Al-Qods, chargée des opérations extérieures de l'Iran, a été mené, les services de Renseignement auraient informé le président américain que «rien d'inhabituel ne se passait au Moyen-Orient et que les déplacements de Soleimani relevaient des activités ordinaires». Cela n’a pas empêché pour autant Trump d’ordonner sa neutralisation. Une décision qui risque toutefois de s’avérer lourde de conséquences si la retenue n’est pas de mise. D’ores et déjà, elle a dû réjouir les chefs du groupe terroriste autoproclamé Daech. En effet, alors que ses combattants ont été chassés de l’Irak où le groupe comptait s’instaurer, au bout d’une longue lutte menée par les forces gouvernementales soutenues par la coalition internationale antiterroriste, conduite par les Etats-Unis, cette dernière a annoncé la suspension de l’entraînement des forces irakiennes et le combat contre Daech. Pire, l’assassinat du général iranien à Baghdad a également poussé le parlement irakien à voter la fin de l’accord avec la coalition internationale et de toute présence militaire étrangère en Irak. Si la décision du parlement irakien est compréhensible au regard des derniers évènements, il n’en reste pas moins qu’elle risque d’être exploitée par Daech pour reconquérir le terrain perdu et se réinstaller sur les territoires repris tant en Irak qu’en Syrie . D’autant qu’il n’est un secret pour personne que si Daech a été vaincu dans ces deux pays, c’est grâce à l’appui militaire de la coalition internationale. Les forces gouvernementales n’ont pas, que cela soit en Irak ou en Syrie, les moyens nécessaires pour lutter contre Daech. C’est là les premières conséquences enregistrées dans le sillage de la mort du général iranien que Téhéran jure de venger. Une vengeance à laquelle Washington promet de répondre par des représailles majeures contre l’Iran et de nouvelles sanctions contre l’Irak.

Nadia K.