Journalistes palestiniens : 255 violations israéliennes en 2019

Quelque 255 violations israéliennes contre des journalistes palestiniens ont été enregistrées en 2019, selon un rapport compilé par l'Agence palestinienne de presse (WAFA). Le rapport mensuel de Wafa, sur le traitement israélien des journalistes et des médias palestiniens, fait état de 145 journalistes blessés par balles en caoutchouc, par inhalation de gaz lacrymogène ou ont été agressés par les soldats israéliens alors qu'ils couvraient des événements dans les territoires palestiniens occupés.

90 cas d'arrestations par les forces d'occupation israélienne ont été également constatés. L'agence a déploré dans son document, les crimes israéliens quotidiens contre les journalistes, appelant les organisations internationales et régionales des droits de l'homme et des journalistes à faire pression sur Israël, en plus d'une «intervention urgente et immédiate» pour qu'il cesse son ciblage systématique et délibéré des photographes et des journalistes. Décembre dernier, un rapport mensuel de l'agence Wafa, faisait état de 28 violations israéliennes commises contre les journalistes palestiniens dans les territoires palestiniens occupés durant le mois de novembre 2019. En 2018, pas moins de 413 violations israéliennes ciblant des journalistes palestiniens avaient été constatées dont la mort de deux confères et la blessure de 278 autres, avait indiqué Wafa.