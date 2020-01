Mort de Soleimani : Rohani appelle les pays de la région à condamner «l'acte criminel»

Le président iranien Hassan Rohani a qualifié, dimanche dernier, l'assassinat du général Qassem Soleimani «de crime sans précédent» commis par des américains, appelant les pays de la région à condamner à l'unanimité cet acte, rapporte l'agence iranienne de presse, IRNA.

«L'Iran attend des pays amis et voisins qu'ils condamnent à l'unanimité cet acte malveillant et criminel», a dit M. Rohani, lors d'un appel téléphonique avec le président afghan Ashraf Ghani. «La République Islamique d'Iran n'a jamais commencé d'agression ni même de tension avec les Etats-Unis, et les actions de l'Iran ont toujours été une réponse à l'agression américaine», a poursuivi M. Rohani.

Qualifiant la paix et la stabilité de l'Afghanistan «de grande importance pour l'Iran», le chef de l'Etat iranien a considéré aussi que «cette paix et stabilité sont bénéfiques pour les peuple des deux pays».

Pour sa part, le président afghan Ashraf Ghani qui a présenté ses condoléances pour la mort du général Qassem Soleimani, a souligné la préservation des intérêts communs des deux pays de la région, assurant que la sécurité de l'Iran «est notre sécurité et les efforts du gouvernement afghan et de la Nation viseront à promouvoir la paix, la stabilité et la fraternité».

Le général iranien Qassem Soleimani, chef de la branche des Gardiens chargée des opérations extérieures d'Iran, a été tué ,vendredi dernier, dans un bombardement américain sur un axe menant à l'aéroport de Baghdad.