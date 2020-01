Sondage UAPS 2019 : L’Algérie meilleure sélection arabe de l’année

L’équipe nationale a été plébiscitée lors du sondage de l’Union arabe de la presse sportive (UAPS) dans le cadre d’un sondage qu’elle a organisé tout récemment. En effet, les Algériens Riyad Mahrez, Baghdad Bounedjah et l'équipe nationale de football, championne d'Afrique en titre, ont été nominés pour les prix des meilleurs joueur et sélection 2019 dans le cadre dudit sondage, selon la liste publiée par cette dernière.

Les vainqueurs sont à présent connus après la cérémonie que l'UAPS a organisée en coordination avec l'Union arabe de football (UAFA), suite à la convention paraphée dernièrement entre les deux parties. Pour le prix donc de la meilleure sélection arabe 2019, c’est l'équipe nationale championne d’Afrique 2019 drivée par Djamel Belmadi qui a été plébiscitée avec 810 points, suivie par celle du Qatar (champion d'Asie 2019) et en 3e position, on retrouve le Bahreïn (vainqueur de la coupe du Golfe 2019). Au titre du meilleur footballeur arabe 2019, c’est l'Egyptien Mohamed Salah (Liverpool) qui a reçu la palme d’or avec un total de 510 points, suivi par Ryad Mahrez (Manchester City) qui pour sa part a récolté 432 points.

En 3e position arrive le Marocain Hakim Zayech (Ajax Amsterdam) avec 86 points de récoltés. Pour le prix du meilleur club arabe 2019, qui n’a vu aucun club algérien sélectionné par l’UAPS, le titre a été remporté par Al Hilal Saoudi (champion d'Asie et finaliste de la Coupe arabe) avec 720 points. Suivent après l'Espérance de Tunis (champion d’Afrique) 2e et le Zamalek (vainqueur de la coupe de la Confédération africaine de football) 3e.

Pour rappel, le sondage de l'UAPS a été effectué auprès des médias sportifs arabes, organismes et unions de la presse sportive, avec la participation de 101 journalistes (hommes et femmes) parmi les meilleurs que compte la presse sportive arabe dans les différents pays arabes qui se sont prononcés pour désigner les lauréats suivant des listes de joueurs, de clubs et de sélections préalablement déterminées, considérés comme les meilleurs durant l’année 2019.

M.-A.A.