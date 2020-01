Coupe d'Algérie : Après le NCM et le NAHD, la JSK et la JSS éliminées

L'US Biskra et le RC Arbaâ se sont qualifiés dimanche pour les 1/8 de finale de la Coupe d'Algérie de football, en éliminant respectivement le CSA Marsa (Régionale 2) (0-1) et le NA Husseïn-Dey (1-0) (a.p).

Lors de la première partie des 16es de finale, disputée jeudi et samedi, la logique a été plutôt respectée avec la qualification des favoris, dont le tenant du trophée le CR Belouizdad, en déplacement chez l'Olympique Médéa (1-0). L'USM Alger s'est qualifiée aux 1/16 de finale de la Coupe d'Algérie de football, en éliminant l'USM Khenchela (DNA) sur le score sans appel de (6-1), dimanche au stade Omar-Hamadi (Alger). Le CS Constantine s'est qualifié lui aussi pour les 1/8 de finale, en éliminant la JS Saoura sur le score de (2-1) dimanche au stade Chahid-Hamlaoui de Constantine.

L'AS Aïn M'lila a elle aussi validé dimanche son billet pour les 1/16 de finale de la Coupe d'Algérie de football, en battant à domicile la JS Kabylie (1-0, a.p), en match comptant pour la mise à jour des 1/32 de finale de l'épreuve.

La JSK et la JS Saoura sont les deux autres clubs de la Ligue 1 à se faire éliminer de la Coupe d'Algérie après le NC Magra et le NA Hussein-Dey, en attendant le déroulement des quatre dernières rencontres inscrites au programme des 1/16 de finale. A noter la qualification de l’Espérance sportive de Guelma qui a éliminé sur son terrain le MSP Batna (2-1), à la grande joie du public de l’Escadron noir qui refait en la circonstance parler de lui après une éclipse qui dure depuis de longues années, après la dégringolade de l’équipe chère à Seridi et Mouassa en division inférieure. Pour les autres matches, voir les résultats ci-contre.

Résultats des 1/16 de finale:

CSA Marsa (Régionale 2) 0 - USB (L1) 1

RCA (L2) 1 - NAHD (L1) 0 (a.p)

CSC (L1) 2- JSS (L1) 1

ASO (L1) 2 - IRB Boumedfaâ (IR) 1 (a.p)

SC Mecheria (Inter R) - USMBA (L1) 0-2

USM An (Ligue 2) 2 - CR Village-Moussa (DNA) 0

MCO (L1) - ARB Ghriss (Inter R) 3-1

ABS (L2) 2- CR Zaoui (Inter R) 0

ES Guelma (Inter R) 2 - MSPB (DNA) 1

OM (L2) 0 - CRB (L1) 1

AB Chelghoum Laïd (DNA) 1 - ESS (L1) 5

CABBA (L1) 1 - ASK (L2) 0

USMA 6 – USMK 1

ASAM 1 – JSK 0 (a.p)