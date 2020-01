Suite à la cascade de blessures : La JSK veut se séparer de son préparateur physique

Rien ne va plus à la JSK. La défaite en Ligue des champions face au RAJA de Casablanca et l’élimination au premier tour de la plus populaire compétition nationale auront certainement un impact sur le parcours de la formation kabyle et sur l’avenir de certains membres du staff technique, dont les compétences sont remises en cause depuis un moment déjà. En effet, la direction du club pense à se séparer du préparateur physique Jean Christophe Hourcade, dont le recrutement s’est fait séparément de celui de son compatriote Hubert Velud. «Je pense qu’on va se séparer du préparateur physique. L’équipe compte de nombreux blessés, depuis l’entame de la saison. On est à peine à mi-parcours. Ce n’est pas normal.

C’est un problème de préparation et de dosage», a indiqué le directeur général de la JSK, Nassim Benabderrahmane, confirmant le maintien en poste du coach. «On a un match important de Ligue de champion à préparer. On ne va pas limoger l’entraîneur à moins d’une semaine de la rencontre face au RAJA, qui pourrait être décisive pour la qualification aux quarts de finale.» Toutefois, il semble que le coach français ne fait plus l’unanimité au sein du club et des supporters. La rencontre face aux Marocains constitue un sursis pour Velud. Une autre élimination serait très mal vécue par la JSK, qui est déjà distancée en championnat. Par ailleurs, l’équipe envisage de faire un rapport contre l’arbitre Bekouassa, accusé d’avoir fait basculer la rencontre face à l’ASAM. «L’arbitre nous a massacrés. Il nous a privés de deux buts. Il a aussi accordé un penalty très sévère à l’adversaire. Ceci sans parler de l’arbitrage vicieux par lequel il s’est distingué. Nous allons faire notre rapport à la Fédération. Je peux vous dire que Bekouassa n’officiera plus les matches de la JSK», nous a indiqué le directeur général du club, qui confirme par ailleurs la qualification prochaine de l’international libyen Al Tubal. «Son club, Ittihad Tripoli, ne veut toujours pas envoyer la lettre de libération. Cela dit, nous sommes très confiants quant à sa qualification à la JSK. Il faut savoir que le joueur n’a pas été payé depuis plus d’une année.

Selon le règlement FIFA, il peut résilier son contrat unilatéralement, après un préavis de quinze jours. Le joueur a fait le nécessaire, en saisissant le club libyen le 22 janvier dernier. D’ici la reprise du championnat il sera légalement qualifié à la JSK.» Pour rappel, l’Ittihad Tripoli a annoncé que le joueur est toujours lié par un contrat au club.

Redha M.