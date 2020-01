Bejaia : les compétences valorisées

Dès sa prise de fonctions, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait déclaré que l’Algérie sera gérer à l’avenir avec rigueur et compétences. La désignation du nouveau chef du gouvernement, Abdelaziz Djerad, ayant une carrière très riche a montré les premiers signes du changement, suivi de la désignation des membres du nouveau gouvernement qui recèlent des compétences dans différents secteurs à savoir l’Industrie, l’Habitat, l’Enseignement supérieur, l’éducation, la santé, le sport, la Culture et la Communication. Des secteurs qu’il faut prendre en charge dans l’immédiat pour répondre aux aspirations des populations d’une part et de remédier aux lacunes et retards enregistrés dans l’achèvement des chantiers en cours. Pour Abdelkader B., économiste, il

dira : «C’est un gouvernement qui sort de l’ordinaire. Le président de la République a jugé utile de mettre en place des éléments qui n’appartiennent pas aux partis de la majorité. Ainsi, le président n’a pas consulté les partis politiques pour leur attribuer des quotas de poste de ministres, comme ça se faisait auparavant. Les membres du gouvernement doivent assumer pleinement leur mission sous l’égide du Premier ministre et exécuter le programme du président de la République. Le meilleur travail des membres du gouvernement c’est le terrain. Il faut assurer un équilibre régional à travers les wilayas dans les domaines stratégiques comme l’habitat, l’énergie, la santé, l’éducation, l’environnement, l’agriculture et le développement local en général. Il y a un grand travail qui attend l’ensemble des ministres et il faut bannir les anciens réflexes dans les retards d’exécution des chantiers». Abdelhamid S., professeur d’enseignement, parle quant à lui de son secteur : «L’éducation doit occuper une place primordiale dans le programme du président de la République. Malgré toutes les réformes engagées, le secteur de l’éducation est pris en otage. Il faut instaurer un climat de confiance entre les responsables du secteur et les partenaires sociaux comme les syndicats. Le secteur doit éduquer les enfants et former l’élite avec un niveau de qualité qui permet à l’élève de suivre son cursus du primaire jusqu’au baccalauréat. Il faut également instaurer un dialogue de confiance mutuelle entre le ministre du secteur et les syndicats de différents paliers, et surtout revoir le mode de recrutement qui se fait d’une manière anarchique. Chaque universitaire, titulaire d’une licence dans une filière doit trouver sa place dans le secteur à travers des concours en toute transparence. Le secteur doit s’atteler à la qualité des enseignants et non à la quantité».

Il va sans dire que la feuille de route tracée par le président de la République durant sa campagne électorale connaîtra une dynamique dans l’exécution à travers l’ensemble des membres du gouvernement désignés.

M. Laouar