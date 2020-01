Constantine : enthousiasme

Les regards des Constantinois étaient rivés, avant-hier en début de soirée, sur leurs écrans de télévision. Dès l’annonce du nouveau gouvernement, le premier post-Hirak, les avis n’ont pas manqué de fuser, et même si, dans l’ensemble, ceux-ci étaient plutôt positifs, des sons de cloche discordants se sont quand même fait entendre, ce qui dénote l’esprit de liberté et de débat qui règne depuis février dernier.

Ali, la soixantaine, qui n’a pas voulu quitter le café du quartier jusqu’à ce que la liste des ministres soit rendue publique, déclare percevoir « un changement certain», car « la plupart des personnes nommées correspondent au profil dont a besoin le pays : jeunes et a priori compétents et propres». Son voisin de table, de vingt-ans son cadet, abonde dans ce même sens : «Cela faisait longtemps qu’on voyait passer les mêmes têtes.

Là, on sent quand même un net changement. Maintenant, il reste aux nouveaux venus de faire leurs preuves sur le terrain». De son côté, Ahmed, 47 ans, considère que le choix de maintenir certains ministres, à l’image de Sabri Boukadoum et Belkacem Zeghmati, parmi l’effectif gouvernemental, répond à un impératif de stabilité dans une conjoncture marquée par le développement dramatique de la situation en

Libye : «Aux ministères régaliens, nous avons des hommes d’expérience, et c’est ce qu’il faut en cette période d’incertitude. Le président de la République a également nommé de tout jeunes cadres et artistes en tant que ministres ou secrétaires d’État. Cela fait un bon amalgame d’expérience et de fraîcheur et augure de bonnes choses à l’avenir».

À propos de la question de la jeunesse, Mouni, retraitée de l’Éducation nationale, estime que ce critère, même s’il est important, ne doit pas occulter d’autres comme la compétence, le dévouement et le sens du sacrifice. «Au printemps dernier, le peuple s’est levé comme un seul homme contre un système politique étouffant, dans lequel les compétences avaient du mal à s’exprimer. En donnant sa confiance à des cadres injustement écartés jusque-là, le président a manifestement voulu faire passer un message : dorénavant, tout un chacun aura la chance de servir son pays». À l’objection de sa fille, Maroua, portant sur la présence d’anciens ministres dans le gouvernement, notre interlocutrice a dit : « De même que les autres critères, celui de l’expérience est tout aussi important et se priver d’éléments de valeur sous prétexte qu’ils ont eu à occuper auparavant des postes supérieurs est, à mon avis, un non-sens».

Issam B.