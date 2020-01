Annaba : satisfaction et espoirs

La composante du nouveau gouvernement que préside le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, suscite à Annaba, différents avis et commentaires de citoyens de divers horizons professionnels, mais qui se rejoignent en ce qui concerne la nécessité impérative de redresser la situation préoccupante que connaît le pays au triple plan politique, économique et social. La majorité des personnes approchées estime que ce gouvernement a le mérite de compter en son sein des membres qui se distinguent, les uns par rapport aux autres, par l’expérience, la compétence et la jeunesse. Les anciens ministres qui figurent dans ce gouvernement sauront-ils mettre à profit leur expérience pour instaurer une dynamique à même de servir effacement et réellement le développement du pays et de réduire sa dépendance vis-à-vis des hydrocarbures et de l’extérieur, s’interrogent d’autres citoyens qui affichent un certain optimisme vis-à-vis des efforts qui seront entrepris pour sortir de la crise multidimensionnelle. Les citoyens interviewés insistent également sur la nécessité d’entreprendre rapidement des réformes profondes pour corriger les dysfonctionnements qui caractérisent les différents secteurs d’activités et créer une synergie entre ces derniers dans la perspective de construire progressivement une économie forte et moderne.

Certains jeunes questionnés sur la composante du gouvernement affirment que leur principal souci est de trouver un emploi qui les mettra à l’abri des besoins, saluant la création d’un ministère de la Micro-entreprise, des Start- Up et de l’Economie de la connaissance. D’autres pensent qu’il faut rompre avec les méthodes de gestion qui ont montré leurs limites, en s’appuyant sur les compétences et le management, source de création de la richesse et la prospérité. Mettre le pays sur la bonne voie du développement et éviter la fuite en avant, recommandent avec force l’ensemble des citoyens interrogés qui souhaitent que le gouvernement en place esquive les déclarations pompeuses sans effet sur le développement et lutte contre la politique des privilèges et du passe-droit dans toutes les institutions de l’Etat.

D’autres citoyens se sont abstenus de donner leur avis sur le nouveau gouvernement, préférant attendre pour émettre une quelconque opinion justifiant leur position par la méconnaissance du programme électoral du président de la République.

B. Guetmi