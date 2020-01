Réactions à la composition du nouveau gouvernement, Oran : Entre optimisme et attentes

L’annonce de la composition du nouveau gouvernement conduit par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a suscité des attentes optimistes chez nombre d’acteurs et représentants de la société civile et mouvements associations dans la wilaya d’Oran.

Le coordinateur des associations pour l’environnement éco-citoyenneté, M. Yahiaoui El Houari, estime que le changement est une question de temps. «En tant que réseau d’écocitoyenneté, qui regroupe plusieurs associations, nous étions ravis d’apprendre la nomination de

Mme la ministre de l’Environnement et des énergies renouvelables que nous connaissons parfaitement ici, à Oran en l’occurrence, Mme Nacéra Benharrat, ex-rectrice de l’université de l’USTO», soutient-il. «C’est une femme travailleuse et nous pensons qu’avec elle, nous pourrons faire plein de choses, surtout pour les jeunes porteurs de projets. Maintenant, le plus gros travail doit venir de nous, la société civile, et du citoyen, pour être en adéquation avec le programme du président de la République et du gouvernement», poursuit M. Yahiaoui. «De manière générale, souligne-t-il, nous attendons une justice sociale, de la compétence afin d’en finir avec les anciennes méthodes qui ont, jusque-là, dominé la gestion du secteur. Il faut passer à autre chose. Quand un ministre effectue une visite dans n’importe quelle wilaya, ce n’est pas pour voir uniquement les choses positives, mais aussi de constater ce qui ne va pas dans son secteur afin d’y remédier», note-t-il. pour conclure, M. Yahiaoui souhaite «en finir avec ce genre de réflexes et comportements. Le changement doit être opéré d’abord par chacun de nous et qu’il soit constaté dès notre arrivée à l’aéroport à travers le comportement des agents des douanes, de la PAF, etc.. Je sais que ce n’est pas facile. C’est tout un chantier et c’est une question de temps aussi. Nous ne pouvons pas demander au nouveau président et au gouvernement de tout changer rapidement. Comme vous le savez, c’est facile de casser mais très difficile de reconstruire. Sinon, il faut attendre au moins une année avant de juger le travail et le rendement du nouveau gouvernement». De son côté, M. Hamid Guenoune, académicien des citoyens à Oran, se dit optimiste et appelle à l’instauration d’une démocratie participative.

«Je salue le choix du président de la République. Le gouvernement comprend des technocrates et des universitaires, qui peuvent servir et apporter un plus aux plans économique, politique et social. L’équilibre régional est respecté dans cette nouvelle composition, ce qui est une bonne chose, car cela permet l’adhésion de toutes les populations. Nous espérons qu’il y ait une bonne cohésion entre la population et l’administration», dit-il. «En tant que citoyens et membre actif de la société civile, nous sommes optimistes et nous espérons une mise en place d’une réelle démocratie participative dans chaque secteur, ce qui permettra de constituer une multitude de propositions, d’idées et de solutions et faire contribuer tout le monde au développement du pays», a-t-il soutenu.

De même pour Mme Mekki Zoulikha, membre de l’assemblée populaire de wilaya, qui se réjouit de la composante de l’équipe de

M. Djerad. «C’est un gouvernement jeune, de compétence et de qualité. En tant que femme et citoyenne avant tout, je souhaite que ce gouvernement se dote d’une vision futuriste et qu’il prenne en charge les problèmes sociaux, économiques et politiques.

Il faut qu’il y ait une véritable démocratie participative, un dialogue et un échange entre les différents partenaires de la société et c’est ainsi que nous parviendrons à trouver des solutions aux différents problèmes qui sont posés actuellement», soutieny-elle.

«Aussi, une justice sociale et une répartition équitable des richesses. Au plan politique, il me semble que la participation de la classe

politique au processus de l’édification du pays est très importante, même incontournable et, par conséquent, nous attendons du nouveau gouvernement une ouverture du dialogue avec les partis»,

a-t-elle déclaré.

Amel Saher