Commentaire : Un gouvernement de rupture

La nomination, jeudi dernier, par le président Abdelmadjid Tebboune du nouveau gouvernement que dirigera le Premier ministre Abdelaziz Djerrad, n’est pas sans susciter de nombreux commentaires dans toutes les franges de la société dont les composantes se rejoignent dans l’intégrité et la compétence des 39 nouveaux membres qui composent ce gouvernement.

Une composante homogène qui traduit aussi les promesses et autres grands axes du programme du président de la République qui avait particulièrement insisté sur la nécessité d’investir dans des compétences à même de relever les défis qui s’imposent au plan économique dans une conjoncture difficile et dans cette dynamique de l’intelligence et de la connaissance à impulser ce formidable potentiel juvénile que compte l’Algérie.

Du côté des analystes et autres adeptes de la politique dans la cité de Ain Fouara, ce gouvernement qui se veut particulièrement technocrate, fait rupture avec les pratiques traditionnelles des quotas et ne laisse place qu’à l’intégrité et la compétence dans cette ère nouvelle de l’Algérie en marche sur la voie du changement profond et des exigences du siècle pour rétablir et ancrer la confiance entre le peuple et ses dirigeants.

«L’Algérie est un pays qui recèle des compétences avérées. Des compétences qui sont ici et dans la diaspora et qui n’ont jamais tourné le dos à l’appel de la patrie. Il se trouve que l’environnement qui a prévalu de longues années a quelque part affecté la volonté de ces jeunes et moins jeunes durant de longues années. Le discours était donc loin de la réalité et toutes ces compétences ont fini par jeter l’éponge pour aller faire le bonheur d’autrui. C’est pour cela que la décision du président Tebboune de les rappeler et d’investir dans la compétence mérite d’être soulignée et encouragée», indique Nouisser Belkacem, professeur en sociologie à l’université Mohamed Lamine Debaghine, Sétif 2.

Les jeunes ne sont pas en reste dans cette Algérie en marche et chacun se plaît à rappeler la création de tous ces départements dédiés à la jeunesse et dirigés par elle, dont le plus jeune, Yacine Walid 26 ans, natif de Sétif, n’est pas sans faire la fierté des habitants de cette ville et de tous ces jeunes qui l’ont côtoyé dans le monde des start-up. Dans un monde où les ambassadeurs du sport ont fait la fierté de l’Algérie et continuent de le faire, la nomination de Nourdine Morceli à la tête du secrétariat d’Etat du Sport d’élite ne peut qu’impulser une dynamique.

Il reste, et c’est un autre point non moins important souligné par l’opinion publique, que dans la formation de ce gouvernement, le Président a également mis en symbiose l’expérience et la compétence avérée sur les portefeuilles stratégiques tels les Affaires étrangères, l’Intérieur et les Collectivités locales, la Justice, les Finances, l’Energie et l’Agriculture.

Dans ce gouvernement de 39 membres dont 7 ministres délégués, 4 secrétaires d’Etat et 5 femmes, la nomination de Ammar Belhimer aux fonctions de ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement est perçue positivement par l’opinion publique.

