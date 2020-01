AHD 54 : «Sortir le pays du marasme»

Le parti AHD 54 a affirmé, hier, que l'installation du nouveau gouvernement était à même de contribuer à «la sortie du marasme que connaît le pays dans plusieurs domaines», estimant qu'il faudrait donner à ce gouvernement «du temps avant de le juger». «Il serait judicieux d'accorder à l'actuel gouvernement du temps avant de le juger, en dépit des insuffisances qui le caractérise», a indiqué AHD 54 dans un communiqué signé par son président du parti Ali Faouzi Rebaïne, soulignant que la libération des détenus est un «indicateur positif qu'avait demandé le parti dès le début afin de garantir la réussite de toute initiative de dialogue, auquel a appelé par le président de la République récemment». Par ailleurs, AHD 54 avance quelques «réserves», notamment en ce qui concerne «l'absence de changement» à la tête des ministères de souveraineté, «le nombre non raisonnable de portefeuilles dans le contexte de crise économique que vit le pays et la création de ministères délégués, qui pourrait être à l'origine d'un chevauchement de prérogatives, qui serait préjudiciable pour l'efficacité de l'exécutif, et partant pour les intérêts du citoyen».