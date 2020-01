Pour concrétiser les engagements du président : Renouveau et compétences

La composition du premier exécutif du président Tebboune a été annoncée, jeudi dernier, depuis le siège de la présidence de la République par le ministre-conseiller chargé de la communication et porte-parole de la première institution du pays.

Une première et une remarquable innovation en matière de communication institutionnelle qui rompt radicalement avec l’ancien style de gouvernance. La deuxième nouveauté à relever est incontestablement la présence en force de jeunes cadres dans le gouvernement d’Abdelaziz Djerad. Ce qui constitue une rupture avec les méthodes et choix antérieurs appliqués dans la nomination des membres de l’exécutif. L’intégration de jeunes cadres dans l’équipe gouvernementale est la concrétisation sur le terrain de l’un des engagements pris par le chef de l’Etat. Longtemps laissée à l’écart des centres de décisions et des hautes institutions de la République, cette catégorie de citoyens trouve une place de choix dans de hautes fonctions de l’Etat. Diplômés, motivés et engagés, les nouveaux ministres sont prêts à participer à l’édification de la nouvelle République. Une décision pertinente et judicieuse prise par le président de la République pour offrir la chance et la possibilité aux jeunes cadres d’exercer ces fonctions. Une démarche qui s’inscrit également dans la préparation de la nouvelle génération de gestionnaires et de dirigeants politiques à prendre la relève et diriger les institutions de la République. Sur un autre plan, il convient de relever la création de plusieurs départements ministériels à vocation économique et technique. Cette configuration renseigne, par ailleurs, et de façon indéniable sur les priorités et sur les urgences à court et à moyen termes dans le cadre d’un programme d’actions à adopter par les deux chambres du Parlement. En plus de cette vocation économique, il y a lieu aussi de mettre en évidence une autre innovation introduite à travers l’institution des portefeuilles dédiés à l’économie numérique et la prise en compte des évolutions enregistrées en matière de nouvelles technologies de l’information et de la communication. Cet intérêt pour les TIC, les startups et incubateurs confirme la volonté des autorités d’adapter l’économie nationale aux évolutions enregistrées dans ce domaine au niveau international. En optant pour la création de ces départements et l’introduction de nouveaux procédés de gestion qui s’appuient sur les innovations techniques et technologiques, l’Algérie est désormais sur le chemin du progrès et de la modernité. L’autre originalité constatée dans la composante du gouvernement a trait à la place donnée au secteur de l’agriculture. Le nombre et la qualité des portefeuilles dédiés à l’agriculture reflètent le rôle central de ce secteur dans la stratégie du développement économique. Avec la micro-entreprise, le secteur de l’agriculture est appelé à être le pivot de la nouvelle politique de diversification économique durant les prochaines années. Enfin, il est important de signaler que l’exécutif est un gouvernement de compétences choisies parmi les spécialistes de tous les secteurs d’activité dont d’éminents professeurs d’université, des experts reconnus et de brillants jeunes techniciens. Une équipe qui comporte aussi des ministres chevronnés dont l’expérience dans la gestion des affaires publiques et l’importante connaissance des mécanismes de fonctionnement de l’Etat seront à coup sûr d’un grand apport. Ces choix donnent à la nouvelle équipe gouvernementale plus d’homogénéité et plus de cohérence, des atouts qui faciliteront la mise en œuvre du programme du président de la République et notamment les grands engagements pris devant le peuple lors de la cérémonie d’investiture. Le plan d’action du gouvernement reprendra certainement l’essentiel de ces engagements pour leur concrétisation rapide sur le terrain. Les priorités et les urgences seront vite prises en charge dans le cadre d’une politique nationale du renouveau dont les contours commencent à se dessiner dans le cadre de l’édification de la nouvelle République.

M. Oumalek