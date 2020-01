Asphyxie au monoxyde de carbone : 4 décès à Mila et Laghouat

Quatre personnes ont trouvé la mort suite à l’inhalation du monoxyde de carbone dans les wilayas de Mila et de Laghouat durant les dernières 24 heures, indique la Protection civile. La wilaya de Mila a enregistré le décès de trois personnes intoxiquées suite à l’utilisation d’un chauffe-bain à l’intérieur de leur domicile au lieu-dit Djamaa Khadher, commune et daira de Chelghoum El Aid, alors qu’à Laghouat on déplore le décès d’une personne suite à l’utilisation d’un chauffage à l’intérieur de son domicile au lieu-dit Cité El Bader, commune de Ain Sidi Ali daira Galtat Sidi Saad.

En outre, des soins de première urgence ont été administrés à 40 personnes incommodées par le monoxyde de carbone émanant des appareils de chauffage et chauffe-bains, à l’intérieur de plusieurs habitations et maisons à Bordj Bou Arreridj, Oum El-Bouaghi, Annaba, Boumerdes, Sidi Bel Abbes, Ghardaia, Tébessa et Sétif.