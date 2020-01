Bordj Bou Arreridj : Une autonomie de 10 mois en eau potable

Le barrage Ain Zada qui alimente les wilayas de Sétif et Bordj Bou Arreridj a enregistré cette semaine un remplissage de l’ordre de 30 millions de mètres cubes.

Même si elle ne représente que 25% des capacités du barrage, cette quantité, qui assure aux deux wilayas une autonomie

de 10 mois, pourrait augmenter encore puisque l’hiver ne fait que commencer.

Ce qui devrait permettre

aux deux wilayas de passer un été tranquille. La wilaya de Bordj Bou Arreridj, qui a vu sa quote-part augmentée après la visite

de l’ancien ministre des Ressources en eau, attend davantage après la mise en service du barrage de Mahouane au profit de celle de Sétif. La wilaya, dont seules 10 communes sont alimentées à partir d’Ain Zada, a d’ores et déjà proposé les localités d’El Hamadia, El Ksour, El Euch et Rabta pour faire partie de la liste des bénéficiaires.

La commune de Ras El Oued, dont la population souffre sur ce plan après le tarissement des forages dans la région est où elle se trouve, a déjà été intégrée dans cette dernière. Les travaux pour son branchement ont été lancés récemment. Les eaux d’Ain Zada devront arriver dans les robinets des habitants de la localité au cours de cette année. Rappelons que le barrage d’Ain Zada qui est situé dans la daïra d’Ain Taghrout a des capacités de 120 millions de m3. Mais le remplissage moyen est de 36 millions de m3, selon les spécialistes.

F. D.