El Bayadh et Oum El Bouaghi : Attribution prochaine de centaines d’unités

Pas moins de 1.952 logements publics locatifs (LPL) seront attribués «prochainement» dans la wilaya d’ Oum El Bouaghi, a-t-on appris hier d’un cadre de l’Office de promotion et de gestion immobilières (OPGI).

«Ce nombre d’habitations est réparti sur 1.257 unités réservées à la commune d’Ain Beida, 388 pour la localité d’Ain Fekroun et 307 autres pour celle de Meskiana», a précisé à l’APS le chargé de la gestion des services de cet office, Abdelhamid Nezzar.

Ce quota de logements fait partie d’un total de plus de 4.000 unités de la même formule «réceptionnées et prêtes à la distribution», a ajouté M. Nezzar, relevant que la liste des logements réceptionnés a été envoyée aux comités de daïras afin d'établir les listes finales des futurs bénéficiaires.

Il est à rappeler que la wilaya d’Oum El Bouaghi avait bénéficié depuis l’année 2005 d’un programme de 23.700 LPL dont 16. 517 unités ont été réceptionnées dans les différentes communes.

En outre, quelque 350 logements publics locatifs seront livrés dans la commune de Bougtob (El Bayadh) avant la fin du premier trimestre de l’année en cours, a-t-on appris du président de cette APC, Lahcen Labras.

Ces logements, dont les gros-œuvres sont achevés, nécessitent seulement des travaux d’aménagement externe à l’instar des réseaux d’assainissement, ceux d’AEP et de gaz naturel, a précisé le même responsable.

L’élaboration de la liste des bénéficiaires a été établie dernièrement et sera affichée prochainement avant la remise des clés aux bénéficiaires avant la fin du premier trimestre 2020.

Le même responsable a souligné la programmation de la livraison d’un quota de 820 logements publics locatifs à Bougtob avant la fin de l’année en cours.

Par ailleurs, une liste de bénéficiaires de 300 lots à bâtir sera publiée avant la fin du premier trimestre de l’année en cours. Chaque lot est d’une superficie de 200 m2. Cette opération est en cours d’étude des dossiers des citoyens désirant bénéficier de ce mode d’habitat.

Pour rappel, 100 logements LPL ont été distribués en 2019 dans cette commune, située au nord de la wilaya. Les arrêtés de 1.104 lots destinés à l’autoconstruction ont été également établis durant la même période, rappelle-t-on.