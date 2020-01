Conseil national de l’ordre des architectes : paidoyer pour un droit de regard sur les projets de construction

Rendre à l’architecte algérien la place qui lui sied et améliorer les conditions d’exercice de la profession. Telles sont les priorités que se fixe le Conseil national de l’ordre des architectes (CNOA) qui a organisé, samedi dernier, au palais de la culture Moufdi-Zakaria (Alger), une conférence nationale des professionnels.

Cette rencontre, qui a rassemblé les différents acteurs concernés par l’architecture et l’urbanisme, a eu pour objectifs, entre autres, de poser les problèmes inhérents au métier d’architecte et préparer par la même la session ordinaire du congrès, prévue pour le premier trimestre de cette année.

Il a été également question de débattre du règlement intérieur de la profession, des modifications du Code des marchés publics, du Code des devoirs professionnels de l’architecte et du Code des architectes stagiaires. «Notre profession est noble. Malgré qu’elle a un impact direct sur la qualité du cadre bâti et donc la qualité de vie des citoyens, elle est mal considérée et sous-estimée», a déclaré le président du CNOA.

Mustapha Tibourtine a imputé en effet ce constat «négatif» aux conditions d’exercice de la profession, notamment la relation de l’architecte avec l’administration et les instances de l’ordre mais aussi aux autres entraves et contraintes qui influent négativement et font que l’architecte n’est plus le maillon fort de la chaîne du bâtiment qu’il est censé être. «L’architecte doit avoir un droit de regard sur tout projet de construction. Malheureusement, il se retrouve relégué à l’arrière-plan», a-t-il déploré.

D’ailleurs, la question qui était sur toutes les lèvres lors de cette rencontre est la suivante : «Comment peut-on aborder l’état défaillant de l’architecture dans la réalité algérienne d’aujourd’hui, sans remettre en question le rôle de l’architecte ?» Pour faire face à cette situation, le président du CNOA a suggéré notamment «l’amélioration» des procédures de concours et de «mieux» reconnaître le statut de l’architecte, qui ne requiert pas encore, selon lui, la reconnaissance sociale et institutionnelle nécessaires devant «lui permettre» de s’épanouir en mettant en avant sa créativité.

Il a également souhaité des modifications du Code des marchés publics qui seront proposées à l’Assemblée populaire nationale durant le congrès. Elles portent essentiellement sur le volet inhérent à la profession. «On vise un accès plus facile des marchés. L’architecte ne doit en aucun cas être soumis aux mêmes conditions que l’entrepreneur», a affirmé Tibourtine qui a relevé, dans ce contexte, la nécessité de «revoir les cahiers des charges» concernant l’accès à la commande publique afin de «permettre» aux jeunes architectes d’accéder à des projets et d’acquérir de l’expérience.

« Les cahiers des charges actuels ne donnent même pas la possibilité aux architectes qui ont une expérience de 20 ans d’accéder à ces projets», a regretté le président du CNOA.

Sarah Benali Cherif