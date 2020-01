AADL 2 - Alger : Remise des clefs au profit de 600 souscripteurs

C’est ainsi que, dès hier, les souscripteurs au programme de logement location-vente au niveau de la capitale —affectés au site des 600 logements d’Ain Benian— ont pu prendre possession des clefs de leurs nouvelles habitations, dans une ambiance des plus festives.

L’opération concerne, faut-il le signaler, uniquement les citoyens ayant déjà procédé à la signature de leurs engagements notariés respectifs, comme précisé d’ailleurs par l’AADL dans son communiqué publié sur son site électronique. La même source a précisé à cet effet que les concernés sont invités à se présenter sur le site, munis de copies des décisions d’attribution et d’affectation, de la carte d’identité nationale ainsi que du PV de remise des clés.

L’on apprend par ailleurs qu’il est prévu, en ce mois de janvier, la distribution de 509 logements, autant d’unités ayant été réalisées au niveau de la wilaya de Saïda, au titre de la formule location-vente AADL 2.

Il faut dire que l’opération de distribution de logements n’a pas connu de halte, ces temps-ci, et que pas plus tard qu’en décembre dernier, une grande cérémonie de remise de clés de 1.330 unités des formules location-vente (AADL) et promotionnel public (LPP) a, pour rappel, été organisée à Alger, avec une part de 1.000 unités rien que pour le programme AADL 2. L’agence, qui a définitivement clôturé le dossier AADL 1, est on ne peut plus décidée à redoubler d’efforts aux fins de concrétiser le programme de 2013. En somme, progressivement mais sûrement, les souscripteurs pourront accéder à leurs nouvelles habitations, des logements décents dotés de toutes les commodités nécessaires à une vie moderne et paisible mais, surtout, très proches des établissements scolaires et autres structures d’accompagnement. Autre remarque importante, l’AADL a annoncé dernièrement aux souscripteurs au logement de type location-vente du programme 2013 de la wilaya d’Alger, qu’ils avaient la possibilité d’opter pour d’autres choix de sites. Selon les explications fournies, les personnes concernées par cette nouvelle annonce sont ceux qui ont déjà procédé au choix du site pour le mois de décembre 2017 et pour le mois d’octobre 2018. Le communiqué de l’AADL a également indiqué que ces souscripteurs avaient la possibilité d’opter pour « un autre choix de site dans le cadre du programme 2000 logements AADL/CNEP situés à Reghaïa, dans la banlieue d’Alger». Cela étant dit, il est utile de préciser que la date butoir pour le dépôt des engagements avait été fixée au 31 décembre dernier. Pour ce qui est de l’année en cours, les études prospectives déjà réalisées par les services du secteur de l’Habitat tablent sur « une meilleure dynamique» en matière de réalisation des logements, avec la réception et l'attribution d'importants quotas « dès le premier semestre 2020», relève-t-on.

Concernant les logements inscrits au programme AADL, il est prévu, selon les chiffres communiqués, la réception de 160.000 unités au niveau des différentes wilayas du pays. En matière de structures d’accompagnement destinées aux habitants de ces cités, il est attendu la réalisation de près de 700 établissements éducatifs qui seront attribués progressivement à compter du mois d'août prochain. Si beaucoup d’efforts ont déjà été fournis en matière de logement, toutes formules confondues (l’AADL y compris, avec une réalisation de 67.000 unités en 2019), le défi à relever durant cette année est tout aussi grand, mais toutefois réalisable.

Soraya Guemmouri