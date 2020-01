Commerce électronique création d’une commission spécialisée : Le sac en papier dans toutes les activités commerciales à partir de l'année prochaine

Une commission spécialisée dans le développement du commerce électronique en Algérie sera crée prochainement a affirmé El Hadj Tahar Boulenouar,président de l'Association nationale des commerçants et artisans (ANCA). S’exprimant, hier, lors d’une conférence sur le thème «le commerce et les défis 2020» organisée au siège de l’ANCA, M. Boulenouar a affirmé que l’accès à l'univers du commerce électronique est un impératif pour l'amélioration du commerce national, ajoutant que cette commission aura pour mission de sensibiliser le commerçant local aux nouveautés du monde du commerce électronique et à l'encourager à s'y adapter. Il révèle que son association a prévu des cours des technologies de l’information et de la communication pour former les commerçants dans ce sens. «Nous avons recensé, depuis le début 2019, plus de 40 personnes qui se sont inscrites à notre niveau pour être formées dans ce sens et qui veulent verser dans le commerce électroniqus. Vous voyez il y a une volonté des commerçants d’apprendre les TIC», précise-t-il. Le président de l’association a, dans ce sens, mis l'accent également sur les avantages du commerce électronique pour les parties contractantes, notamment les commerçants et les entreprises commerciales, ainsi que les perspectives du commerce, «les consommateurs algérien s’orientent de plus en plus vers ce nouveau commerce et s’intéressent de près à ses avantages», a-t-il dit. M. Boulenouar a fait savoir que l’instauration de la loi sur le commerce électronique est quelque chose de positif, mais beaucoup d’aspects du e-commerce ne sont pas pris en charge , affirmant que pour que le potentiel économique du commerce électronique en Algérie se réalise, il faudra que l’environnement soit favorable. Par ailleurs, l’intervenant a fait état du lancement prochain d’une campagne pour l’interdiction de l’utilisation du sachet en plastique, affirmant que l'utilisation de sacs en papier dans toutes les activités commerciales, sera obligatoire à partir de l’année prochaine. Le même responsable a également mis l’accent sur l’importance de remplacer les sachets en plastique par des sacs en papier, notamment dans les boulangeries, afin de préserver la santé des consommateurs, car plusieurs spécialistes ont estimé que leur utilisation pour emballer le pain est néfaste pour la santé. Toujours dans le souci de développer le commerce national Boulenouar a appelé les collectivités locales a réaliser plus de marchés de proximité, sachant qu’il y a un déficit de 500 marchés de proximité sur le territoire national pour satisfaire les besoins des consommateurs. «La réalisation de ces marchés permettra d’assurer la stabilité d’approvisionnement mais aussi la baisse des prix. Si nous avons suffisamment de marchés de proximité, il n’y aura pas de problème de hausse des prix des produits de large consommation», a-t-il conclu.

Sarah Benali Cherif