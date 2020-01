La justice se penche sur les activités des enfants de l’ancien DGSN : Chafik, le fils de Hamel devant le juge d’instruction

Le juge d’instruction près le pôle judiciaire spécialisé du tribunal de Sidi M’Hamed se penche, depuis quelques semaines, sur les activités des trois fils de l’ancien directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), le général major à la retraite, Abdelghani Hamel, tous en détention provisoire à la prison d’El Harrach.

Après l’audition dans le fond des deux frères, Ameyar et Mourad Hamel, depuis deux semaines, c’était au tour, hier, de Chafik Hamel de comparaitre devant la 9e chambre d’instruction près le tribunal de Sidi M’Hamed.

Il ne s’agit pas de sa première comparution devant le magistrat instructeur. Chafik Hamel a été mis en détention provisoire le 5 juillet dernier avec son père et ses deux frères à l’issue de plusieurs heures d’interrogatoire. Il a été également auditionné, auparavant, au niveau de la 9e chambre, dans l’affaire de la saisie de 701 kg de cocaïne au port d’Oran, dont l’accusé principal n’est autre que Kamel Chikhi alias Kamel El Boucher. Il a été mis en cause dans cette affaire. L’audition a porté sur les privilèges acquis d’une manière illégale. En effet, les investigations de la section de Recherches du Groupement territorial de la Gendarmerie nationale de la wilaya d’Alger ont fait ressortir que Chafik Hamel possède 19 comptes, dont 10 personnels.

Il est également propriétaire de plusieurs sociétés et entreprises dans les domaines de l’agroalimentaire (Advenced Food), de la publicité et communication (Eurl HCH) et de produits pharmaceutiques (AMC Pharm) avec son frère Mourad comme associé. Il avait obtenu illégalement, un terrain, à Tipaza, pour réaliser un projet d’investissement.

Le parquet près le tribunal de Sidi M’Hamed a mis également en cause dans l’affaire Hamel 13 personnes morales. Il s'agit de sociétés commerciales appartenant aux enfants du principal mis en cause, Abdelghani Hamel, selon le parquet. La justice semble avoir décidé de donner un coup d’accélérateur dans l’examen des grandes affaires de corruption, dont le dossier Hamel, en prévision de la programmation de son procès pour «très bientôt». De nouvelles comparutions sont programmées, dans ce cadre, au cours des prochains jours concernant l’ancien DGSN qui sera auditionné dans le fond sur plusieurs chefs d’inculpations tels «l'enrichissement illicite avec augmentation substantielle du patrimoine, blanchiment d'argent et transfert de biens obtenus par des faits de corruption à l'effet d'en dissimuler la source illicite dans le cadre d'un groupe criminel, incitation d'agents publics à exploiter leur influence effective et supposée dans le but de bénéficier d'indus privilèges», selon la qualification des faits par le parquet de Sidi M’Hamed.

Dans ce dossier, des ex-hauts cadres sont poursuivis à l’imagede l’ex-Dg de l'Office de promotion et de gestion de l'immobilier (OPGI) d'Hussein Dey (R. M), et l'ancien directeur des Domaines de la wilaya de Tipasa (B.A). Ce dernier avait octroyé illégalement des assiettes de terrain aux deux fils de Hamel, Chakib et Mourad, selon l’accusation.

En outre, des anciens ministres sont poursuivis dans cette affaire en leur qualité de walis d’Oran lors des faits, parmi eux Abdelghani Zaalane en détention, Abdelmalek Boudiaf mis en liberté provisoire par le Conseiller magistrat instructeur près le parquet de la Cour Suprême et les ex-walis Abdelkader Zoukh, Moussa Ghelai et Zoubir Bensabbane.

Neila Benrahal