Industrie : Un potentiel d’intégration économique

La nouvelle vision industrielle telle que préconisée par le nouveau ministre doit être l’œuvre d’une démarche collective impliquant également les cadres de ce département appelés, désormais, à s’inscrire dans le processus de «l’élaboration d’une politique industrielle et non pas la gestion des affaires courantes».

M. Ferhat Aït Ali Brahim a fait savoir lors de la cérémonie de passation des consignes que, son département qui n’allait pas «gérer l’existant», devra mettre en place «une nouvelle vision de l’industrie algérienne à partir de l’existant bien sûr, avec la vocation à relancer le secteur industriel du pays». Le ministre qui vient de prendre ses fonctions rappellera, dans ce contexte, qu’il a «toujours été critique non pas sur l’œuvre des cadres ou des ministres qui se sont succédé, mais sur la vision». De ses déclarations, on retient sa volonté de «collaborer pour relancer l’industrie et sortir le secteur des petits ratios de participation au PIB national dans lesquels il a été confiné ces quarante dernières années ».

M. Ferhat Aït Ali a également annoncé une révision imminente de la majorité des textes réglementaires et organiques liés à l’investissement. L’initiative est justifiée par cette nécessité de permettre à l’investisseur à travailler avec un dispositif organique et réglementaire de sorte à ce qu’il n’aura besoin de solliciter le ministre personnellement ou de tout autre cadre de l’administration.

Une manière de décentraliser la décision pour une gestion transparente, plus souple et fluide des dossiers et des projets liés au secteur. La refonte préconisée a pour objectif également de lever toute opacité dans les textes ayant donné lieu à des «failles exploitées par certains».

Il s’agit, en définitive, de rassurer les investisseurs nationaux et étrangers, de protéger leurs investissements par des textes clairs et adaptés. Dans ce sens, le ministre de l’industrie et des mines a promis « qu’à l’avenir, avec des textes de lois clairs, personne ne s’inquiétera de l’instabilité juridique liée à l’investissement, et ne viendra dans la tête de personne qu’il pourra faire des dépassements sur les textes de lois ». Faut-il admettre qu’en dépit de son potentiel d’intégration dans l’économie nationale, le secteur industriel n’a pas encore atteint son niveau de croissance ni occupé le place qui lui revient dans la structure de la production nationale. La valeur ajoutée du secteur industriel reste insuffisamment représentée dans le produit interne brut (PIB) avec une part de seulement 5%, une faible performance par rapport aux capacités installées du secteur qui devraient lui conférer, dans d’autres conditions, un statut de levier du développement national et un facteur d’insertion dans l’économie du pays.

Il est évident que les perspectives de développement de l’économie algérienne restent étroitement tributaires de son potentiel de diversification et c’est justement à l’industrie d’opérer cette transition à travers un réajustement des facteurs de production (ressources humaines, foncier industriel, moyens, savoir-faire, organisation…), le renforcement de la compétitivité économique des entreprises du secteur par l’amélioration de l’environnement des affaires et la facilitation de l’investissement productif, un redéploiement des activités industrielles au niveau local et régional selon les spécificités et les besoins et une priorisation des filières stratégiques.

L’industrie algérienne qui reste fortement dépendante des importations en intrants et autres équipements nécessaires pour les besoins de son fonctionnement devra également s’inscrire dans un objectif de substitution aux importations dont la facture s’avère encore très lourde.

Il reste à espérer que cette nouvelle vision annoncée par le ministre du secteur soit réellement portée par des programmes d’appui sérieux aux entreprises industrielles et, d’encouragement de l’investissement productif.

La politique industrielle dont les éléments structurants sont déjà mis en place devra impérativement concourir, en effet, à l’émergence d’une véritable stratégie favorable à la promotion de la production industrielle marchande par des entreprises innovantes et compétitives, notamment des PME et, à travers la promotion et le soutien de l’investissement, national et étranger, et, en définitive, à l’intégration de l’économie et sa diversification.

D. Akila