Espaces dédiés à l’activité commerciale : Des instructions pour une meilleure organisation

Les Assemblées communales de la wilaya d’Oran sont appelées à prendre des mesures concrètes pour bien organiser les espaces destinés aux activités commerciales, couverts ou non couverts. Il s’agit surtout de lutter contre le commerce illicite et parallèlement à cela, encourager l’exploitation des nombreux marchés couverts non exploités, dont une grande partie a été réalisée les dix dernières années. A savoir que d’autres espaces supplémentaires dédiés à l’activité commerciale bénéficient d’autorisation d’exercice provisoire à l’occasion de la saison estivale ou le ramadan et qui, souvent, sont gérés en coordination avec les comités de quartiers et les associations et encadrée par les communes et la direction de commerce. Dans une correspondance, la direction du commerce a demandé aux communes de prendre les mesures réglementaires nécessaires afin que les locaux commerciaux aménagés dans les marchés couverts de proximité soient occupés par leurs attributaires. « Il s’agit de structures ayant coûté au Trésor public des sommes colossales et il est anormal qu’elles ne soient ni exploitées, ni occupées. Pire encore, certaines d’entre elles sont sujettes à des actes de vandalisme», s’indigne un responsable local. Ce dernier estime que cette situation a favorisé la prolifération du commerce illicite et par conséquent, dit-il, l’insalubrité. A en croire la même source, pas moins de 23 marchés de proximité couverts ont été réalisés en coordination avec les APC de la wilaya d’Oran au titre d’un programme national, ne sont pas encore opérationnels. A savoir que dans le cadre de ce programme qui a pour but de lutter contre les marchés informels, la wilaya a bénéficié de 40 nouvelles structures. Par ailleurs et en dépit des efforts déployés par l’Etat en vue d’organiser le secteur, force est de constater qu’une bonne partie des attributaires préfèrent continuer à sévir dans l’informel et l’anarchie, profitant du laxisme de l’exécutif communal dans certaines villes. L’on apprendra, ainsi, que les services du contentieux et des affaires générales au niveau de la commune d’Oran ont adressé, l’année dernière, pas moins de 300 mises en demeure à l’encontre des attributaires des locaux commerciaux aménagés dans ces marchés, afin qu’ils régularisent leur situation vis-à-vis de l’administration en s’acquittant, entre autres, des frais de location. Il faut savoir que les services de la wilaya ont lancé le programme de réalisation de ces marchés afin de favoriser l’insertion dans le secteur commercial légal des personnes versées dans le circuit informel. Les nouveaux espaces commerciaux réalisés devaient entrer en fonction, à l’issue de l’opération de recensement de la catégorie concernée à savoir ; les agents économiques informels désirant se placer dans le cadre légal. Sur un autre registre, la commission de la pêche et des ressources halieutiques relevant de l’assemblée populaire de la wilaya (APW) a recommandé la création d’un marché de gros pour le poisson et les produits de la pêche afin de mieux organiser le secteur, protéger la santé des consommateurs et casser le monopole sur cette activité. Concernant la vente en détail, la même commission propose le lancement de marchés couverts pilotes spécialisés exclusivement dans la vente des poissons, sous la direction du ministère du commerce. Concernant les opérateurs activant dans l’élevage aquacole la même instance estime qu’il est nécessaire de réfléchir sur la création de laboratoires d’analyse et de mise en conformité avec les normes internationales des produits mis sur le marché, afin en place une véritable traçabilité des produits aquacoles. Elle a insisté, par ailleurs, sur l’urgence de réparer dans les plus brefs délais les chambres froides au niveau de l’aéroport international d’Oran réservées aux opérations d’exportations de ce type de produits.

Amel S.