Exposition de produits dérivés du palmier dattier à Biskra : un salon qui fera date

Plus de 15.000 personnes ont visité les divers stands de la 9e édition du Salon national des produits dérivés du palmier dattier et de cadeaux-souvenirs qui s’est clôturé samedi dernier à Biskra, a affirmé le directeur de la Chambre de l’artisanat et des métiers (CAM),

Youcef Si El Abdi. Cette manifestation économique annuelle a attiré des visiteurs de plusieurs wilayas du pays, des Algériens résidant à l’étranger et des touristes étrangers de Chine et de France, a précisé le directeur à l’APS, soulignant que la cadence des visites au salon est allée crescendo depuis son ouverture le 21 décembre dernier.

Cette 9e édition, plus diversifiée que les précédentes, a regroupé 65 exposants venus de plusieurs wilayas du pays pour présenter leurs produits artisanaux dérivés du palmier dattier comme les paniers et les chaises en osier, des produits cosmétiques, des bijoux et divers articles de décoration et d’ornement d’intérieur.

La manifestation a également inclus des espaces de divertissement pour les enfants et des spectacles folkloriques, outre l’organisation au profit des participants de visites aux sites touristiques de la wilaya hôte à Djemora et Beni Souik. Le directeur de la CAM a souligné, par ailleurs, que la manifestation a été l’occasion de promouvoir certains métiers artisanaux comme la porterie et la sparterie exercées par des artisans résidant dans des régions éloignées et enclavées.

A noter que la wilaya de Bejaia a été l’invité d’honneur de ce 9e Salon national des produits dérivés du palmier-dattier et des cadeaux souvenirs, organisé à la maison de l’artisanat de la capitale des Ziban par la CAM et la direction du tourisme et de l’artisanat.