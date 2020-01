Transcription pour non voyants : Se familiariser avec la technique du Braille

Le braille revisité a été mis à l’honneur. Dans tous les pays, la transcription pour non voyants a beaucoup fait parler d’elle, pour marquer un évènement qui concerne une population non moins importante, à travers la planète.

Etre sous le coup d’handicap visuel est loin d’être facile. Il est d’ailleurs la cause de bafouement des droits à l’éducation, au travail, à la non stigmatisation, tout simplement. Le «braille» a changé la vie de nombreuses personnes dont la vie était prédestinée, sans cette belle invention, à l’incertitude absolue et impondérable. Aujourd’hui, les non-voyants voient leur insertion dans la société grace à cette écriture codée qui vole à leur secours pour leur faciliter la vie. En effet, le fameux système d’écriture tactile à points saillants de Louis Braille a rendu espoir à de nombreux aveugles, à travers le monde, leur permettant de lire des ouvrages et des documents, de ne pas être privés du savoir ou encore de la passion de lire.

Cela va de soi, le «code» de l’inventeur français a ouvert de nouveaux horizons à tous ceux, qui pour une raison ou une autre, sont privés de la lumière du jour. En Algérie, l’écriture en braille a fait son entrée il y a quelques années, notamment avec l’édition de livres par le ministère de l’éducation nationale qui a imprimé à travers l’Office national des publications scolaires, en prévision de la rentrée 2019, plus de 18.000 ouvrages, destinés aux élèves des cycles primaire, moyen et secondaire, ce qui est un exploit sachant que ces enfants étaient jusque-là, pris en charge par des établissements spécialisés lesquels très souvent avaient du mal à satisfaire les demandes, faute de places.

Les classes intégrées au niveau des établissements éducatifs ont permis le démarrage de ce projet avec une augmentation significative du nombre d’enfants aux besoins spécifiques pris en charge par les établissements scolaires, arrêtés à 35.000, contre moins de 4.000 en 2014, dont 31.060 enfants dans des classes normales, soit 90%, et 3.615 autres dans des classes spéciales intégrées. Aujourd’hui, les non-voyants ont la chance de se familiariser avec l’écriture en braille, via des maisons d’édition spécialisées, qui mettent à la disposition des non-voyants passionnés de lecture des livres.

L’une d’entre-elles, qui on pris part à la dernière édition du SILA, il y a le lieu de le préciser, a présenté «Lalla Fatma N’soumer», réalisé avec le ministère des Moudjahidine et «Notions fondamentales de l’économie politique» destiné aux étudiants et chercheurs.

Des efforts louables d’autant plus que le nombre de non-voyants s’élève à plus de 200.000 personnes en Algérie.

Samia D.