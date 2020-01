5e salon national du jeune collectionneur de Tissemsilt : Siham Menaouar décroche le premier prix

Siham Menaouar, de la wilaya de Tipaza, a décroché la première place du 5e Salon national du jeune collectionneur, clôturé samedi dernier dans la soirée à Tissemsilt. La deuxième place est revenue au représentant de la wilaya de Souk-Ahras, Atrous Chihebeddine, qui a exposé des pierres, de vieilles clés et des bijoux en cuivre remontant aux 18 et 19e siècles alors que Bilel Arab, de la wilaya de Médéa, a remporté la 3e place avec sa collection de timbres algériens anciens. Le jury a attribué des prix d’encouragement aux représentants des wilayas d’El Oued, Médéa et Alger. Le président du jury, Allaoua Seghir, a souligné que le choix des lauréats de ce Salon s’est fait en considération de la valeur des objets exposés et la méthode d’exposition. Il a relevé que des participants ont insisté dans leur majorité sur l’exposition d’objets anciens et de timbres postaux algériens datant des années 1960 et 70. La 4e et dernière journée de cette manifestation de jeunes a permis d’organiser une cérémonie en l’honneur des instances ayant contribué à la réussite de cette édition, dont la

Maison de la culture de Tissemsilt et l’Office local des établissements de jeunes (ODEJ). Ce Salon, initié par la direction de la jeunesse et des sports, en collaboration avec l’ODEJ et la Maison de la culture, a vu la participation de 84 jeunes collectionneurs de 22 wilayas du pays, rappelle-t-on.