Grand angle : La crainte d’une flambée généralisée

Les appels à la retenue et à éviter toute escalade de tension au Moyen-Orient seront-ils entendus par les deux principaux protagonistes dans cette nouvelle crise née de la mort, vendredi dernier, du général iranien Qassem Soleimani , tué à Baghdad dans un raid américain mené sur ordre du président Donald Trump? Mais la décision du locataire de la Maison-Blanche fait craindre le pire. En effet, depuis vendredi dernier, le monde est plongé dans l'incertitude et craint une conflagration régionale. Et pour cause, l’Iran, qui a qualifié le raid ayant causé la mort de Qassem Soleimani «d’acte de guerre», a annoncé qu’elle vengera son martyr. De plus, alors que de nombreuses voix à travers le monde appellent l’ensemble des acteurs concernés par l’escalade des tensions en Irak à faire preuve de retenue, le président américain s’est distingué par une nouvelle menace en direction de l’Iran. «Si la République islamique vient à attaquer du personnel ou des objectifs américains, les Etats-Unis frapperont très rapidement et très durement», a averti le 45e président des USA. S’il est vrai que cette annonce intervient en réponse aux menaces de vengeance émises par Téhéran, il n’en reste pas moins qu’elle exacerbe la tension en cours qui est déjà à son paroxysme. Preuve en est la mise en garde adressée par Téhéran après cette annonce. Pourtant, en ces moments cruciaux, et afin d’éviter toute risque de dérapage, la sagesse qui doit être de mise. Du reste, tous les observateurs estiment que cette nouvelle crise et l’escalade qui s’en est suivie menacent toute la région. Une nouvelle flambée généralisée de violence ne servira personne, si ce n’est les groupes terroristes qui trouveront un nouveau terrain où ils pourront prospérer ; ce qui ne manquera pas de signer le retour à la case départ. Les nombreux efforts consentis en vue de libérer de vastes territoires de l’emprise des terroristes de Daech auront été ainsi vains.

«Les forces obscures du terrorisme prospèrent en période de tensions religieuses et nationalistes», a rappelé, à ceux qui auraient pu l’oublier, le président du Conseil européen.

Nadia K.