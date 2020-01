Dans la lucarne : Belmadi décortiqué par l’ENTP

Lors d’une émission de la télévision publique, Wassila Baâtiche avait présenté un reportage sur le sélectionneur national, Djamel Belmadi. Elle avait suivi l’équipe technique pour faire un travail de communication sur Belmadi. Wassila avait d’abord commencé par Sidi Moussa, le lieu de prédilection de la préparation de notre équipe nationale. Pour le coach national Belmadi, Sidi Moussa, est un vrai «bijou» et une surtout aubaine pour les joueurs de la sélection nationale parce qu’on y trouve tout ce dont on a besoin, même une «petite mosquée». Les joueurs, ne manquant de rien, se concentrent sur les entraînements et les objectifs tracés par le coach. Lors du reportage, Belmadi a encensé tous ses joueurs, et insiste sur le «collectif» qui reste la principale force du groupe. Il a été correct avec tous les joueurs et ne veut pas appeler «les remplaçants », ceux qui n’ont pas eu la chance de jouer encore en raison d’une très forte concurrence. Wassila et son équipe technique nous ont transportés en France, dans le quartier où est né Belmadi. On a pu voir ses anciens amis, son école, ses enseignants… Il a présenté ses amis avec lesquels il avait joué au football. Il y avait même une «dame» algérienne qui connaissait sa mère depuis plus de 30 ans. Belmadi ne renie pas ses sources. Bien au contraire, il considère son passé comme son identité et sa force, qui lui permet de savoir où il va. Tout le monde ne dit que du bien de Belmadi et de son expugnable envie de réussir , son tempérament de fer. Des moments de souvenirs qui ont fait dire à Belmadi : «Je remercie la télévision algérienne qui me donne l’occasion par le biais de cet excellent reportage d’immortaliser mon vécu et aussi d’être vu par tous les Algériens». Puis, il parlera de Doha, la capitale qatarie où il vit aujourd’hui avec sa femme et ses trois enfants (deux garçons et une fille). Belmadi a aussi relaté les conditions qui ont accéléré sa venue en équipe nationale, lui qui a toujours suivi l’EN A, même lorsqu’il était coach au Qatar. Depuis, toujours il voulait être le sélectionneur d’Algérie. Son vœux a été exaucé de la plus belle des manières. Ce n’est pas donné à tout le monde de remporter une Coupe d’Afrique des nations après un «premier tour de manivelle». Il a réussi l’exploit d’ajouter une deuxième étoile sur le maillot des Verts après 29 ans de disette. Chapeau bas pour ce technicien de renom qui est en train de fait l’unanimité et fait taire tous les détracteurs. En l’immortalisant, la télévision algérienne a réussi un grand coup.

Hamid Gharbi