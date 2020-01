Coupe Arabe des clubs, MC Alger 1 - RAJA Casablanca 2 : La VAR fait basculer le match

Le Mouloudia d'Alger s'est inclinée, vendredi dernier, au stade Tchaker de Blida, devant le RAJA de Casablanca, à l'issue d'un derby maghrébin dominé par l'aspect tactiqu. Cette rencontre entre dans le cadre de la première manche des quarts de finale de la Coupe arabe des clubs. Dans cette confrontation assez équilibrée, les camarades de Hachoud on réalisé une bonne première période. Après quelques timides occasions de part et d'autre, les joueurs du Mouloudia parviennent à ouvrir la marque par l'intermédiaire de Frioui. À la 28’, l'attaquant Algérien reprend superbement de la tête le centre de la Lamara, suite à un corner de Harag. Ce qui a permis aux locaux de regagner le vestiaire avec l'avantage au score. En seconde mi-temps, les choses on basculé à partir de la 58e minute. L'arbitre la rencontre, l'Emirati Adel Nakbi accorde un penalty aux Marocains, suite à une faute de main et après consultation de la VAR. Il expulse dans la foulée Harag pour second carton, suite à une altercation avec un joueurs du RAJA. El Mouatouali transforme le penalty et remet les pendules à l'heure. 73’, la barre transversale, puis Châal repousse l'échéance. 82’, le redoutable attaquant congolais crucifie le MCA en reprenant le centre de Zrida.

«Je ne peux pas vous dire s'il y avait vraiment penalty ou pas. Je verrais les images plus tard. Cependant, je peux vous confirmer que durant notre préparation pour ce match, nous avons longuement parlé aux joueurs de la VAR. On leur a dit de faire très attention à cette technique d'arbitrage nouvelle pour eux, qui est tout à fait différente de ce que nous voyons dans notre championnat. Ils sont quand même tombés dans le panneau. Je pense que le match a basculé depuis le penalty et l'expulsion de Harag. Face à une formation du RAJA expérientée et talentueuse, nous avons quand même réussi à prendre l'avantage en première période. On aurait même pu aggraver la marque. En seconde période, les choses se sont compliquées. C'était plus difficile de gérer les débat à dix. Certes, nous avons perdu la première manche, face à un adversaire qui s'exprime mieux à l'extérieur. On n'est pas pour autant éliminé.

Il reste encore un match à joueur, tout peu arriver», a déclaré l'entraîneur par intérim du MCA, Mohamed Mekhazni. De son coté, l'entraineur du RAJA s'est montré satisfait du résultat.«Avant toute chose, je tiens à remercier le MCA pour son accueil et le public pour son fair-play tout au long de la rencontre.

Pour ce qui de la rencontre, nous avons d'entrée imposé un pressing haut sur les joueurs du MCA pour les empêcher de préparer leurs assauts. On savait que notre adversaire, qui attaque avec un nombre important de joueurs, pouvait faire la différence à tout moment si on le laissait s'approcher de notre surface. Il fallait le tenir à distance. Le but encaissé a été réalisé sur balle arrêtée et non sur attaque placée. En seconde période nous avons pu renverser la vapeur. On n'a pas senti que le MCA jouait à dix. Je suis content du résultat, inattendu, réalisé. Il reste une seconde manche à disputer. Je pense que la qualification se jouera à Casablanca», a indiqué l'entraîneur du RAJA, Jamel Sellami. Pour rappel, le match retour aura lieu le 9 fevrier prochain au stade Mohamed VI de Casablanca.

Redha M.