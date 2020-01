1/32e de finale de la coupe d'Algérie, USM Alger 6 - USM Khenchela 1 : Les Rouge et Noir déroulent

L'USM Alger n'a eu aucun mal à se défaire, hier au stade de Bologhine, de l'USM Khenchela, qui évolue en division amateur (D3). Dans cette confrontation des 1/32e de finale de la coupe d'Algérie,l es protégés de Dziri, qui a suivi la partie des tribunes, se sont imposés par le score sans appel de 6 à 1. Dans cette rencontre déséquilibrieux, les camarades de Koudri ont d'emblée pris l'initiative du jeu. Les Algérois n'ont pas tardé à se distinguer et créer le danger dans le camps de l'USM Khenchela. Il faut dire que l'ouverture du score dans les premières minutes de la partie a beaucoup aidé l'USMA à gérer les débats. 8', l'arbitre Saidi accorde un penalty aux locaux suite à une faute du défenseur central Hougas sur Khemaissia. Mahious exécute la sentence et donne l'avantage au siens. 22', d'un joli heading au second poteau, Benhamouda, transforme la remise de Mahious et double la mise. Les visiteurs profite d'un moment de flottement dans la défense pour réduire la marque. 26', Trioui chipe le cuir au défenseur Belkaroui, avant de tromper le portier Mansouri en deux temps. Les joueurs de l'USMA reprennent les choses en mains et sécurise le score juste avant la pause. Idéalement servi par Benhamouda à l'entrée de la surface, Mahious signe un doublé. De retour des vestiaires, les locaux aggrave la marque par l'intermédiaire de Ardji. Seul au second poteau, l'attaquant usmiste ne trouve aucun mal à tromper la vigilance de Methazem, sorti à sa rencontre. 67', Mahious s'offre un hat-trick, en reprenant de la tête, au premier poteau, un corner bien botté par Ardji. Dans les arrêts de jeu, de cette rencontre à sens unique, Redjimi conclue une superbe action collective dont il est à l’origine. A noter que cette rencontre a connu le retour à la compétition d’Oussama Chita, plusieurs mois après sa blessure au ligaments croisés. Lors du prochain tour, l'USM Alger retrouvera à Oran l'ASMO, vainqueur de la formation de Hydra AC (5-0).

Redha M.