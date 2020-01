Réunion du bureau fédéral : 3 Licences pour le mercato hivernal

Prévue le mardi 24 décembre dernier, la réunion mensuelle statutaire du Bureau fédéral (BF) de la Fédération algérienne de football (FAF) a eu lieu finalement samedi dernier dans au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa. Plusieurs points ont été à l’ordre du jour.

Présidée par Kheireddine Zetchi, les membres du bureau ont d’abord adopté le procès-verbal de la session du 25 novembre 2019. Ensuite, c’est le Directeur technique national (DTN) qui a présenté et expliqué la présentation de l’utilisation de la technologie GPS dans le football. A leur tour les différentes ligues, soit la Ligue de football professionnel (LFP), la Ligue nationale de football amateur (LNFA), la Ligue inter régions de football (LIRF), la Ligue de football féminin (LFF) et la Ligue nationale de Futsal, ont présenté le rapport détaillé de leurs activités, actions et gestion de l’instance. Les commissions mises en place par la fédération ont, elles aussi, présenté leur rapport d’activité. Il s’agit de la commission finances, commission Coupe d’Algérie, commission médicale, Chambre nationale de résolution des litiges (CNRL), commission fédérale d’arbitrage, commission du football féminin, commission de coordination avec les Ligues et enfin commission du statut du joueur. Il y avait aussi un point divers à l’ordre du jour. Par ailleurs, le bureau fédéral a refusé la demande des clubs, pour l’augmentation à cinq du nombre de licences en ce mercato hivernal pour le recrutement, maintenant à trois nouvelles licences les nouvelles recrues. Une décision sage et logique du moment que la plupart des équipes sont confrontées à une crise financière aiguë. Le BF a aussi opposé un niet catégorique quant au souhait des clubs d’avoir la possibilité de recruter au moins trois joueurs étrangers au lieu de deux, comme le stipule la réglementation en vigueur. Par ailleurs, la FAF vient d’autoriser les clubs amateurs à recruter des joueurs sans pour autant dépasser le nombre de licences autorisées par club (30). Un autre point important a été débattu en la circonstance, il s’agit des dettes que traînent les clubs, mis à part le Paradou AC. La FAF a pris la décision de prendre en charge et d’éponger les dettes des équipes concernant la période d’avant juin 2019, notamment celles liées aux droits tv, non encore perçus par ces dernières jusqu’à présent.

Mohamed-Amine Azzouz