Réunion du conseil des ministres aujourd’hui : un plan d’action pour le gouvernement

Le président de la République présidera aujourd’hui la première réunion du Conseil des ministres avec les nouveaux membres du gouvernement. Dans l’annonce faite par le ministre conseiller chargé de la communicationet porte-parole officiel de la présidence de la République, M. Belaïd-Mohand Oussaïd, la nouvelle composition entamera son travail par l’élaboration de son plan d’action

pour «le lancement du changement économique en Algérie».

Le nouveau staff compte ainsi plancher sur l’amélioration de la situation économique, et la situation politique. L’un des plus grands défis du gouvernement de Djerad, de l’avis des spécialistes en la matière, est de «faire sauter les verrous qui paralysent le développement économique, mais aussi de réunir les acteurs du Hirak, les représentants du mouvement associatif, les partis politiques pour un dialogue inclusif afin de trouver une solution politique consensuelle ».

L’autre challenge, estiment les observateurs, est celui de «la stabilité, de la transition, et du renforcement du rôle de l’Algérie dans les sphères régionales et internationales».

M. Djerad a affirmé après sa nomination, que le plus important pour la période actuelle est de «regagner la confiance» du peuple algérien. Il faut se rappeler que le président de la République a placé la crise politique au premier rang des préoccupations.

Le gouvernement devrait donc se mobiliser sur plusieurs dossiers à traiter dans les prochains mois : la situation politique et la réforme de la Constitution ; l'économie ; les questions liées à la sécurité et la réappropriation et la redynamisation du rôle de la diplomatie algérienne.

La mission de l’équipe gouvernementale de M. Djerad est de mutualiser les efforts pour parvenir à un consensus issu d’un dialogue réunissant des compétences nationales, des cadres du pays et des citoyens et citoyennes en vue de «relever les défis socioéconomiques et sortir de cette période délicate que traverse notre pays», comme il l’a souligné la semaine dernière à l’issue de sa désignation à la tête de l’exécutif.

Une vision que partagent bon nombre d’experts et politologues qui estiment que la philosophie de l’action du nouveau gouvernement sera définie sur les principes de l’exemplarité, de la solidarité et de la cohésion dans l’accomplissement des missions des différents départements, dans le cadre d’actions concertées, qui placent le citoyen au cœur des préoccupations.

La question économique est l’une des problématiques urgentes pour le nouveau gouvernement. M. Djerad avait insisté sur l’impératif de «travailler ensemble pour relever les défis socioéconomiques auxquels se heurte le pays».

L’amélioration de la situation économique passera par l’ouverture de plusieurs dossiers, notamment la réorganisation du commerce ; la promotion de la production locale et la prise de mesures pour l’encouragement de l’investissement. Il s’agira aussi d’œuvrer efficacement pour la création d’emploi et de richesse, pour se libérer de la dépendance aux hydrocarbures. La création d’un département chargé des start-up s’inscrit dans cette stratégie qui vise à mener une politique stimulant la croissance et l’emploi.

Le gouvernement va devoir également élaborer une stratégie pour relever le défi de l’autosuffisance en misant sur les productions locales, et réduire les importations. Les questions liées à la lutte contre la corruption sont également à l’ordre du jour.

Le gouvernement est décidé à poursuivre la lutte et mener jusqu’au bout les poursuites judiciaires contre tous ceux quoi se sont rendus coupables de méfaits qui ont saigné l’économie nationale.

L‘équipe dirigée par Abdelaziz Djerad est opérationnelle depuis hier. Le gouvernement compte 39 membres, dont 7 ministres délégués et 4 secrétaires d’Etat. Il est également composé de 5 femmes ministres. Pour rappel, le président Tebboune a pris ses fonctions officiellement après avoir prêté serment, lors de la cérémonie d’investiture le 19 décembre dernier. Deux semaines plus tard, le gouvernement est formé et il préside donc, aujourd’hui, son premier Conseil des ministres

Tahar Kaïdi