Abdelkader Bensalah : L’homme des devoirs patriotiques

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu une lettre de l’ex-chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, l’informant de sa volonté de mettre fin à son mandat à la tête du Conseil de la nation.

Suite à cette décision, le président de la République n’a pas manqué de le remercier, de lui témoigner sa profonde gratitude ainsi que la reconnaissance de la patrie pour son dévouement et abnégation au service de l’institution parlementaire, de l’Etat et du peuple. L’histoire retiendra, a souligné le Président Tebboune, qu’Abdelkader Bensalah n’a jamais cessé d’être l’homme de la situation à chaque fois que le pays a fait appel à lui.

Tout au long de son riche parcours au sein des institutions de la République, Abdelkader Bensalah a accompli les missions qui lui étaient confiées avec un sens élevé de la responsabilité, avec l’unique seul souci de privilégier les intérêts de l’Algérie. Tous ceux qui l’on approché lui reconnaissent des qualités de sagesse, de pondération, d’humilité, et surtout une disponibilité à toute épreuve, dès lors qu’il s’agissait de répondre à l’appel du devoir.

Cela lui a permis de cumuler au fil de sa carrière, une précieuse expérience et une maitrise des rouages de l’Etat. Une constance dans l’effort et un dévouement sans faille lui ont permis de compter parmi les hauts cadres les plus aguerris.

Son nom est désormais gravé dans les annales du parlementarisme algérien. il a tout au long de sa carrière représenté dignement l’Algérie dans les instances et fora internationaux. L’homme qui a décidé de se quitter son poste de président du Conseil de la nation, peut se prévaloir d’avoir exercé, des décennies durant, plusieurs postes importants.

Une remarquable longévité en tant que diplomate, député, président du Conseil national de transition, une fonction qu’il a assumée avec courage et sérénité, au plus fort de la tragédie nationale, quand le pays subissait les assauts répétés de ceux qui ont juré de détruire les institutions de la nation. Point culminant de son parcours, il a été chef de l’Etat succédant au président démissionnaire. Ce commis de l’Etat a prouvé ainsi son attachement à servir l’Etat. Comme tout homme politique, il a eu à subir des critiques véhémentes, des atteintes malveillantes à son égard. Il ne s’est jamais départi de son calme et de sa retenue, se refusant de répondre aux attaques ou d’alimenter les polémiques stériles.

L’essentiel était d’accentuer ses efforts en vue de sortir le pays de crise politique, l’aider à quitter l’impasse dans laquelle l’avait plongé le vide constitutionnel, source de danger et d’instabilité. Il a, on s’en souvient, appelé au dialogue inclusif, parce que l’Algérie se devait de retrouver tous les attributs d’une vie politique saine qui la mettrait en position de faire face aux incertitudes économiques, et sociales et aux menaces qui pèsent sur notre sécurité nationale. C’est chose faite avec la réussite des élections présidentielles et l’installation du nouveau gouvernement. L’ordre de mérite national du rang «Sadr» que lui a décerné le président Abdelmadjid Tebboune, lors de sa prestation de serment, est amplement mérité.

Mohamed Bouraïb