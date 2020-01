Conseil de la nation : M. Bensalah informe M. Tebboune de sa volonté de mettre fin à son mandat

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu une lettre de M. Abdelkader Bensalah l’informant de sa volonté de mettre fin à son mandat à la tête du Conseil de la nation, indique un communiqué de la Présidence de la République.

«Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu une lettre de l’ex-chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah l’informant de sa volonté de mettre fin à son mandat à la tête du Conseil de la nation», précise le communiqué qui ajoute que «le Président de la République lui a adressé la réponse suivante : «M. Abdelkader Bensalah, président du Conseil de la nation,

Cher frère,

Vous m’avez informé par le biais de votre correspondance du 29 décembre 2019 de votre volonté de mettre fin à votre mandat à la tête du Conseil de la nation.

En vous remerciant de m’informer en premier de votre décision, je tiens à vous réitérer ma profonde gratitude et la reconnaissance de la patrie pour votre dévouement et abnégation au service de l’institution parlementaire, de l’Etat algérien et de notre peuple. L’histoire retiendra, incontestablement, que vous n’avez eu de cesse d’être l’homme de la situation à chaque fois que le pays a fait appel à vous.

Veuillez agréer Monsieur le président, l’expression de mes sentiments respectueux».