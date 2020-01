Ministère de la Communication , M. Ammar Belhimer : «Donner un nouveau souffle au secteur»

Le nouveau ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, a pris, hier, ses fonctions, en remplacement de Hassane Rabehi, lors d’une cérémonie organisée au siège du ministère, en présence des directeurs généraux de la télévision publique, de la radio, de l’APS et des responsables des quotidiens publics.

Dans son allocution, M. Belhimer a mis en avant sa volonté de travailler avec l'ensemble des acteurs pour «donner un nouveau souffle au secteur de la communication et trouver des solutions aux problèmes professionnels, matériels et organisationnels à même de lui permettre d'accomplir sa noble mission de diffusion de l'information objective et d'être au diapason des exigences de l'heure et des développements que connaît le pays».

Le ministre a rendu hommage à son prédécesseur pour «le travail colossal» qu’il a effectué dans «une période délicate» et souligné la nécessité de «conjuguer les efforts de tous les acteurs du secteur et de travailler ensemble, la main dans la main» pour mettre en œuvre les réformes annoncées par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, mais aussi pour «réussir le défi de moderniser le secteur».

Il s’est également engagé de trouver des «solutions efficaces» à tous les problèmes professionnels et organisationnels qui caractérisent le secteur. Ammar Belhimer, qui a une expérience de 45 ans dans le monde de la presse, a indiqué qu’«Incha’Allah, nous ferons du bon travail ensemble et nous mènerons à terme les réformes systémiques qui sont attendues de nous. Nous ferons tout pour réussir dans notre mission et répondre aux attentes», a-t-il ajouté.

Le nouveau ministre, qui a exercé à El Moudjahid à l’âge de 18 ans, alors qu’il était étudiant, a promis d’accorder toute son attention aux médias pour répondre aux préoccupations soulevées par les acteurs du secteur, tout en insistant sur le professionnalisme. M. Belhimer s’est dit heureux de retrouver beaucoup d'amis, dont le président-directeur général d’El Moudjahid, M. Larbi Timizar, qu’il a salué chaleureusement tout en rappelant les années qu’ils ont passées ensemble dans la salle de rédaction du doyen des journaux.

De son côté, M. Rabehi a insisté dans son intervention sur les qualités humaines et les compétences professionnelles de M. Belhimer, qui lui permettront d’être à la hauteur de sa mission.

«Avec son expérience, M. Belhimer est le choix idéal pour mener le secteur à bon port et le remettre sur les rails», a affirmé M. Rabehi.

«Il n’est plus à présenter, dans la mesure où il est auteur de plusieurs publications. Il va poursuivre le travail déjà entamé pour consolider les efforts de tous les acteurs des médias afin de renforcer le système de communication. Il aura l’occasion d’entamer le chantier des réformes annoncées par le président de la République», a-t-il souligné.

M. Rabehi a rendu hommage aux responsables des médias (presse écrite et audiovisuelle) pour tous les efforts qu’ils ont déployés pour améliorer le secteur, relevant qu’ils ont «fait preuve de responsabilité et de patriotisme dans l’exercice de leurs fonctions ».

Né à Jijel en 1955, M. Belhimer est titulaire de plusieurs diplômes, dont un doctorat en droit. Il a un riche parcours professionnel dans la presse et les médias. Il a entamé sa carrière dans les années 70 au journal El Moudjahid. Il a contribué également à la création de plusieurs quotidiens et hebdomadaires.

Il a été, en outre, professeur d’enseignement supérieur à la faculté de droit (université d’Alger 1), habilité à diriger des recherches, directeur de la Revue algérienne des sciences juridiques, économiques et politiques et directeur du Laboratoire de recherche « Réalité de l’investissement en Algérie » (Université de Jijel).

M. Belhimer a été également président du comité politique au sein de l'Instance nationale du dialogue et de la médiation (INDM). Le nouveau ministre a écrit de nombreux articles et publié plusieurs contributions et ouvrages dans les domaines de la politique, du droit international, de l’économie et de la recherche scientifique. Ses plus récents ouvrages sont:

Les Dix Commandements de Wall Street, Editions ANEP (2017), Les voies de la paix, Editions ANEP (2018) et 2049, l’année du serpent de terre. Quel avenir pour les BRICS?, Editions ANEP (2019).

Mohamed Mendaci